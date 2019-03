Salida abrupta o prórroga, las únicas posibilidades restantes del "brexit"

Londres (EuroEFE).- Una salida abrupta o una prórroga. Son las dos únicas hojas que quedan por deshojar a la margarita del "brexit" tras la decisión del Parlamento británico de dar la espalda a salir de la Unión Europea (UE) en los términos negociados entre Londres y Bruselas.

Los diputados de la Cámara de los Comunes rechazaron este martes por 391 votos en contra y 242 a favor el acuerdo del "brexit", al que la primera ministra, Theresa May, consiguió el lunes a última hora agregar tres documentos adicionales destinados a conseguir el beneplácito de los parlamentarios.

Una maniobra que fracasó en Westminster y que ahora obliga a decidir qué ocurre con el "brexit" en dos jornadas decisivas.

- Miércoles 13 de marzo: la Cámara de los Comunes se pronunciará sobre si quiere una salida a las bravas del bloque comunitario el próximo 29 de marzo.

Esta posibilidad se antoja remota porque la cámara baja ya ha expresado en anteriores ocasiones que no quiere este escenario, que suprimiría el periodo de transición que el acuerdo fijaba hasta diciembre de 2020.

Además, obligaría a las compañías británicas a comerciar con el resto de países bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con condiciones menos ventajosas que los actuales tratados en los que el Reino Unido participa como miembro de la unión aduanera comunitaria.

- Jueves 14 de marzo: si, como sabe esperar, el Parlamento rechaza el miércoles un "divorcio" no negociado, entonces este día votarán sobre si extender la validez del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, en virtud del cual el país debe abandonar la UE el 29 de marzo, al término de los dos años estipulados de negociación.

Si el Parlamento aprueba esta prórroga entonces serán los veintisiete países restantes del club comunitario quienes deberán dar su visto bueno para que pueda hacerse efectiva.

En cualquier caso, esta extensión será, según ha advertido May, "corta y limitada", y debería procurarse que no se alargara hasta la fecha de celebración de las elecciones europeas que tendrán lugar el domingo 26 de mayo.

Si para entonces el Reino Unido continúa dentro de la UE tendría que participar en la votación, eventualidad un tanto ilógica si el país se está preparando para abandonar el bloque poco después.

Con todo, para May retrasar el "brexit" no facilitaría la situación, que continuaría siendo salir con o sin acuerdo, o directamente cancelar el "brexit", algo que, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), podría hacer el Reino Unido de forma unilateral.

Esta compleja situación podría desembocar en el fin de May y la convocatoria de elecciones generales si el Partido Laborista presentara una moción de confianza a la "premier" y esta saliera adelante en la Cámara de los Comunes.

¿Y qué hará la UE?

El 29 de marzo está a la vuelta de la esquina, y la UE ha hecho todo "lo posible" para conseguir un "brexit" ordenado, en palabras del jefe negociador de la Unión Europea (UE) para el "brexit", Michel Barnier. Ahora bien, Bruselas se ha negado a modificar el acuerdo de salida pactado con todos los países de la UE.

Si finalmente el Parlamento Británico opta, como se espera, por pedir una prórroga del Artículo 50, el Consejo Europeo tendría que pronunciarse al respecto. "Si hubiera una petición razonada para una extensión, los Veintisiete la considerarían y decidirían por unanimidad. Los Veintisiete esperan una justificación creíble para una posible extensión y su duración", dijo en la noche del martes a Efe un portavoz del presidente de esta institución europea, Donald Tusk. Lo que no quiere Bruselas es alargar por alargar.

"El impás sólo se puede resolver en el Reino Unido", indicó Barnier, por su parte, para añadir: "Nuestras preparaciones para un 'no acuerdo' son ahora más importantes que nunca".

En definitiva, Bruselas empuja a Londres a resolver el problema del "brexit", de manera que Westminster y May podrían plantear un último voto entre acuerdo o salida abrupta, y en este punto, los más moderados entre conservadores y laboristas, escogerían la opción menos dolorosa para el país: salida ordenada.

El 21 y 22 de este mes hay previsto un Consejo Europeo en Bruselas, en el que todo indica que el "brexit" volverá a ser el plato fuerte en la mesa de los 27. Pero parece que no darán su brazo a torcer. Lo dijo Juncker este lunes en Estrasburgo tras hacer ciertas concesiones a May sobre la salvaguarda irlandesa: no habrá "tercera oportunidad".

¿Hay una salida de socorro?

El Reino Unido aún tiene una posibilidad de levantar el freno de mano antes de lanzarse al abismo de una salida a las bravas: revocar unilateralmente la activación del artículo 50, y lo puede hacer con una sencilla notificación por carta a Bruselas.

¿El difícil encaje de una prórroga con las elecciones europeas?

Del 23 al 26 de mayo hay elecciones europeas. Y según el dictamen de la Comisión Europea, el Reino Unido tendrá que celebrarlas si para entonces no se ha ido de la UE. "El no celebrar elecciones europeas por parte de un Estado miembro le llevaría a incurrir en un incumplimiento de los tratados", dice un informe de los servicios jurídicos de la Eurocámara al que tuvo acceso Efe.

¿Qué otros nubarrones en el horizonte?

La sensación es de fragilidad extrema. Con dos votaciones en contra en un asunto tan sensible como el "brexit", Theresa May podría caer e incluso arrastrar a su Gobierno. No se puede descartar tampoco elecciones anticipadas o incluso otro referéndum. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, reitero en la noche del martes su petición de que se convoquen unas elecciones generales adelantadas para tratar de desbloquear el proceso del "brexit".

Por Paula Baena Velasco y Catalina Guerrero

