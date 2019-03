La prórroga como única opción

Londres (EuroEFE).- El Parlamento británico descartó este miércoles salir de la Unión Europea (UE) en cualquier momento y circunstancia sin acuerdo, lo que deja una prórroga del "brexit" como única opción viable.

Al borde de un "brexit" a las bravas

Por 321 votos a favor y 278 votos en contra, los diputados apoyaron la moción enmendada no vinculante del Gobierno que extiende el rechazo a un "brexit" sin acuerdo no solo al 29 de marzo, sino en cualquier caso.

BUSINESS UPDATE: Following the result on the #NoDealBrexit debate motion, @CommonsLeader has announced that tomorrow MPs will debate and vote on a motion relating to extending #Article50.