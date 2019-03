Trump, sorprendido de "lo mal" que ha ido la negociación del "brexit"

Washington (EuroEFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró "sorprendido de lo mal" que han ido las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), proceso conocido como "brexit" y expresó su oposición a un segundo referéndum por considerar que sería "injusto".

"Estoy sorprendido de lo mal que ha ido. Creo que podría haber sido negociado de manera diferente ", dijo Trump en la Casa Blanca antes de reunirse con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar.

President Trump hosted Ireland this morning in the White House. The Irish relationship with the US remains very strong. We had a great discussion about trade, Northern Ireland, Brexit and Irish immigration and I thanked him for his support protecting jobs at Aughinish. pic.twitter.com/dKoS0HBkSh