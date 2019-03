El Parlamento británico descarta un segundo referéndum del "brexit"

Londres (EuroEFE).- El Parlamento británico descartó este jueves, por 334 votos frente a 85, una enmienda no vinculante que pedía prorrogar el "brexit" para celebrar un segundo referéndum.

La Cámara de los Comunes dio la espalda a esta iniciativa que matizaba la moción propuesta por el Gobierno en la que pide retrasar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Esta ha sido la primera vez que los parlamentarios se han pronunciado sobre esta cuestión, impulsada por la diputada del Grupo Independiente Sarah Wollaston y que preveía incluir en ese plebiscito la posibilidad de la celebración de un segundo plebiscito en el que se contemplaría la opción de revocar el "brexit".

House of Commons votes 334 to 85 to reject @sarahwollaston's Amendment (h) to the #Article50 extension motion.



This would have instructed the Prime Minister to seek an extension and hold a public vote on remaining in the EU or leaving on "terms determined by Parliament". pic.twitter.com/e6VeJonZnm — UK House of Commons (@HouseofCommons) 14 de marzo de 2019

El presidente de la Cámara, John Bercow, fue criticado por introducir esa enmienda y no otra en sentido contrario, que clamaba por rechazar un segundo referéndum y blindar el resultado del celebrado el 23 de junio de 2016 que dio la victoria al "brexit".

El parlamentario laborista Hilary Benn propuso, por su parte, una cláusula que establece que el miércoles 20 de marzo debe reservarse para que tenga lugar un debate que inicie el proceso de permitir a los diputados votar sobre las diferentes alternativas del "brexit", propuesta que también fue rechazada por los Comunes.

House of Commons votes 314 to 311 to reject @LucyMPowell's manuscript amendment to @hilarybennmp's amendment (i).



This amendment would have specified a new Brexit date of 30 June 2019 and rewritten Amendment (i) to include that date. pic.twitter.com/rwD9qBi2hk — UK House of Commons (@HouseofCommons) 14 de marzo de 2019

Rechazo también de la Cámara, aunque por solo dos votos de diferencia, a la enmienta del parlamentario laborista Hilary Benn, en la que proponíauso una cláusula que establece que el miércoles 20 de marzo debe reservarse para que tenga lugar un debate que inicie el proceso de permitir a los diputados votar sobre las diferentes alternativas del "brexit".

House of Commons votes 314 to 312 to reject @hilarybennmp's Amendment (i) to the #Article50 extension motion.



It would have given cross-party backbenchers control of parliamentary time next Wednesday in order to "find a way forward that can command majority support". pic.twitter.com/j5VEfojplq — UK House of Commons (@HouseofCommons) 14 de marzo de 2019

Y por último, el Parlamento rechazó una cuarta enmienda del Partido Laborista que proponía que el Artículo 50 debe extenderse para dar tiempo a los diputados a encontrar una mayoría para encarar el "brexit".

House of Commons votes 318 to 302 to reject @jeremycorbyn's Amendment (e) to the #Article50 extension motion.



It would have instructed the Prime Minister to seek an extension to provide parliamentary time for MPs to find a majority for a different approach. pic.twitter.com/YfmKVysKeX — UK House of Commons (@HouseofCommons) 14 de marzo de 2019

Por contra, después del rechazo de las cuatro enmiendas, los diputados dieron el visto bueno a la moción oficial presentada por el Gobierno, que estipula que el Ejecutivo solicitará a la UE una extensión de tres meses si, para el 20 de marzo, el Parlamento ha respaldado su acuerdo.

En caso de que , por tercera vez, los diputados rechazan ese documento, entonces el Gobierno solicitará un aplazamiento mayor, que el bloque comunitario debe respaldar por unanimidad, y que obligará al Reino Unido a tener que participar en las elecciones europeas de mayo.

Commons votes 412 to 202 to approve a motion to seek to extend the #Article50 period.



This extension will be until 30 June 2019 if the #BrexitDeal is approved by 20 March 2019.



It notes that if a deal is not approved, the length of the extension will depend on its purpose. pic.twitter.com/Noe08xFJsJ — UK House of Commons (@HouseofCommons) 14 de marzo de 2019

Por Paula Baena Velasco (edición: Piedad Viñas)

