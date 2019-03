May, dispuesta a intentar por tercera vez que su acuerdo del "brexit" prospere

Londres (EuroEFE).- El Parlamento británico aprobó este jueves una prórroga del "brexit" que la primera ministra, Theresa May, quiere utilizar para, por tercera vez, intentar que su acuerdo salga adelante en la Cámara de los Comunes.

Commons votes 412 to 202 to approve a motion to seek to extend the #Article50 period.



This extension will be until 30 June 2019 if the #BrexitDeal is approved by 20 March 2019.



It notes that if a deal is not approved, the length of the extension will depend on its purpose. pic.twitter.com/Noe08xFJsJ