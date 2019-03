La polémica envuelve a Tajani por una alusión a Mussolini

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, se ha visto envuelto en la polémica por unas declaraciones en las que presuntamente banalizaba la dictadura de Benito Mussolini al señalar que el fascista italiano hizo también "cosas positivas".

El propio Tajani salió este miércoles al paso criticando que los medios italianos hubieran "manipulado" y sacado de contexto sus palabras a la emisora Radio24.

"Como convencido antifascista, pido perdón a aquellos que hayan podido sentirse ofendidos por lo que dije, que de ninguna manera pretende justificar o desdramatizar un régimen antidemocrático y totalitario", dijo hoy Tajani en un comunicado.

"Me siento profundamente entristecido por el hecho de que, pese a mi historia personal y política, algunos puedan haber pensado que optaría por ser indulgente hacia el fascismo", añadió el político de Forza Italia, que en las últimas semanas ya ha sido criticado en más ocasiones por utilizar su cargo para hacer campaña en Italia.

Shame on those who manipulate what I’ve allegedly said on fascism. I’ve always been a convinced anti-fascist, I will not allow anyone to suggest otherwise. The fascist dictatorship, racial laws and deaths it caused are the darkest page in Italian and European history.