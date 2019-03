Alerta sobre bulos y ciberataques electorales en Europa

Bruselas/Madrid (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) alertó este viernes sobre la concurrencia de "fuerzas" interesadas en "subvertir" las democracias comunitarias y pidió a los países de la Unión Europea (UE) que garanticen la transparencia de la publicidad electoral con vistas a los comicios al Parlamento Europeo de mayo próximo. Una alerta que España adelanta al próximo 1 de abril, cuando pondrá en marcha un plan especial de ciberseguridad para garantizar que las infraestructuras que afectan a las elecciones generales del 28 de abril no sufran ningún ataque ni que se produzcan campañas de "desinformación" que puedan alterar los comicios.

"Sabemos que hay fuerzas que están tratando de perturbar nuestras sociedades, entrometernos en nuestras elecciones y subvertir nuestras democracias", declaró en un comunicado el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

El político holandés agregó que "lo más probable es que aumenten sus actividades maliciosas en el período previo y durante las elecciones europeas".

"No podemos ser ingenuos. Es hora de que nosotros también establezcamos nuestras defensas democráticas tan pronto como sea posible", agregó el segundo máximo responsable del Ejecutivo comunitario, quien recordó las medidas que la CE presentó el pasado septiembre de cara a los comicios europeos del 23 y 26 de mayo.

Estas se centran en "garantizar la transparencia de las fuentes y las cantidades en la financiación de las campañas" electorales " para actividades en línea", de forma que los ciudadanos puedan reconocer "fácilmente" la publicidad política así como las organizaciones que la difunden.

