Líderes de la UE transmiten sus condolencias a las víctimas del tiroteo de Utrech

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, expresaron sus condolencias a las víctimas del tiroteo que este lunes sacudió la ciudad holandesa de Utrecht y a sus familias.

"La Unión Europea está junto a los Países Bajos y sus ciudadanos en estos momentos difíciles", dijo Juncker.

"Acabo de hablar con (el primer ministro de Holanda) Mark Rutte para tener actualizaciones sobre la situación en Utrecht. La Unión Europea está junto a los Países Bajos y sus ciudadanos en estos momentos difíciles. Mis pensamientos están con los heridos y sus familias", añadió Juncker.

I have just spoken with @markrutte to get an update of the situation in #Utrecht. The #EU stands side by side with the #Netherlands and its people during these difficult times. My thoughts are with the wounded and their families.