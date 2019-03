El Parlamento no permitirá a May votar por tercera vez el mismo plan del "brexit"

Londres (EuroEFE).- El presidente de la Cámara de los Comunes británica, John Bercow, advirtió este lunes de que el Gobierno no puede volver a someter a votación el acuerdo del "brexit" si su propuesta es "sustancialmente la misma" que la rechazada por el Parlamento la semana pasada.

Los diputados descartaron el martes pasado por amplia mayoría el pacto que proponía la primera ministra, la conservadora Theresa May, que en enero ya había sido también tumbado.

"Si el Gobierno desea presentar una nueva propuesta que no sea la misma, ni sustancialmente la misma, que la que valoró la cámara el 12 de marzo, eso sería por completo aceptable", indicó Bercow en una declaración ante los Comunes.

The Speaker has made a statement in the Commons Chamber regarding procedure for another #MeaningfulVote on the #BrexitDeal.



“What the Government cannot legitimately do is to resubmit to the House the same proposition.”



— UK House of Commons (@HouseofCommons) March 18, 2019