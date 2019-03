La UE pide a Londres un plan concreto para retrasar el "brexit"

Bruselas (EuroEFE).- El negociador jefe de la Unión Europea para el "brexit", Michel Barnier, advirtió al Gobierno del Reino Unido que debe presentar un plan "concreto" sobre cómo piensa proceder para que los líderes de los países que sigan en la UE tras su marcha puedan decidir sobre el retraso de la fecha de retirada del país del bloque comunitario.

"Los líderes de la UE necesitarán un plan concreto del Reino Unido para ser capaces de tomar una decisión de forma informada", declaró el político francés en una rueda de prensa tras la reunión de ministros de Asuntos Europeos celebrada est martes en Bruselas.

Briefing on #GAC50 with EU’s chief #Brexit negotiator @MichelBarnier. Preparation of #EUCO Art.50 on the agenda. #RO2019EU engaging as well with @dlidington pic.twitter.com/vpW38jLLgG