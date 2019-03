Sánchez a May: una prórroga "para qué, con qué fin y por cuánto tiempo"

Madrid (EuroEFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido a la primera ministra británica, Theresa May, de que si quiere una prórroga al Brexit debe decir "para qué, con qué fin y por cuánto tiempo", porque "no se puede avanzar haciendo círculos, ésa no es la solución".

En vísperas de que se celebre el Consejo Europeo, este 20 y 21 de marzo, Sánchez ha hecho esta advertencia a la 'premier' británica para que acuda a la reunión con todos los argumentos si quiere convencer a los Veintisiete de esta prórroga.

Ha insistido en que el acuerdo que May alcanzó con los Veintisiete es "el mejor posible" y "el único viable" y eso es algo que el Parlamento británico ha de entender, y ha reiterado que España tendrá una posición constructiva para promover una salida "ordenada" del Reino Unido.

Si el acuerdo no se ratifica en la Cámara británica antes del 29 de marzo -fecha de salida- España escuchará la propuesta de May, ha dicho Sánchez, quien ha insistido en que si pide una extensión tendrá que dejar claro con qué fin y por cuánto tiempo.

Ha añadido, en cualquier caso, que España está "preparada" para la salida sea como sea, incluso si es sin acuerdo, y ha señalado que espera que el Congreso convalide con una amplia mayoría el real decreto ley con los planes de contingencia que ha preparado el Gobierno.

Una de las lecciones que ha traído el Brexit, según Sánchez, es que la democracia "no es un cara o cruz", ni una moneda al aire que se lanza con una elección binaria, porque "afortunadamente tiene más opciones".

También ha considerado que el Brexit es la concreción de un tiempo en el que "la mentira se abre paso" con el uso, para problemas complejos, de mecanismos "completamente equivocados como el referéndum".

Otra de las lecciones que da este momento en su opinión es el de que una sociedad desamparada es "más proclive a creer en profetas" y así avanzan las formaciones ultras, que se dedican a "exagerar el miedo para hacer que la sociedad se atrinchere".

Y ha recalcado que el descontento ha hecho avanzar a los "enemigos de Europa, que "no solo están fuera, también dentro" de España, y quienes "jamás resolverían los problemas existentes. Al contrario: los agudizarían y crearían otros unos nuevos."

Sin citar a ninguna formación en concreto, Sánchez ha advertido de que estos grupos ultranacionalistas "viven del conflicto" y justifican su existencia "por la persistencia de los problemas. Su lógica es enquistar los problemas nunca solucionarlos".

Por todo ello, el presidente del Gobierno ha insistido en que las elecciones europeas de mayo "son decisivas para fortalecer Europa o dejarla languidecer".

Ha advertido de que han proliferado en el continente varios grupos políticos que defienden posturas "muy parecidas" a las que llevaron al Brexit y que podrían llegar a formar un grupo parlamentario en la próxima Cámara Europea.

"Pero en realidad sólo están unidas por sus odios. Nada más que por sus odios", ha lamentado Sánchez.

Frente a estas amenazas ha defendido que el proyecto europeo "perdure y se fortalezca".

#ProtegerEuropa para que #Europa proteja a sus ciudadanos y ciudadanas. Ese es nuestro objetivo y nuestra obligación. Para lograrlo propongo esta hoja de ruta con ocho objetivos de acción política: pic.twitter.com/UpT2XCp1rh — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 19, 2019

"Es el momento de proteger Europa para que Europa nos proteja". Con esta frase que ya ha proclamado en otras ocasiones ha concluido Sánchez esta conferencia en el Ateneo a la que han asistido cuatro ministras de su Gobierno, las de Empleo, Educación, Justicia y Economía.

