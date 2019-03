Bruselas vuelve a multar a Google por abuso de posición dominante

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) impuso este miércoles una multa de 1.490 millones de euros a Google por abusar de su posición de dominio en el mercado de la publicidad en línea a través de su servicio AdSense for Search.

Esta sanción, la tercera y menos cuantiosa que inflige Bruselas al gigante tecnológico en menos de dos años por incumplir normas comunitarias antimonopolio, se debe a que impuso "cláusulas restrictivas" en contratos con páginas web de terceros que impidieron a sus rivales emplazar en ellas sus propios anuncios relacionados con búsquedas.

"La Comisión ha multado a Google con 1.490 millones de euros por el uso indebido ilegal de su posición dominante en el mercado de la intermediación de anuncios de búsqueda en línea", informó la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, en una rueda de prensa.

Google has abused its market dominance by imposing restrictive clauses in contracts with third-party websites.

It prevented rivals from placing their search adverts on these websites

