"Brexit": May pide prórroga hasta el 30 de junio

Londres/Bruselas (EuroEFE).- La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, informó en el Parlamento de que ha escrito al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para solicitar una prórroga del "brexit" hasta el próximo 30 de junio.

En la sesión semanal de preguntas a la primera ministra en la Cámara de los Comunes, May afirmó este miércoles que, como jefa del Ejecutivo británico, no está dispuesta a prolongar más tiempo el proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

La solicitud para extender la validez del Artículo 50 del Tratado de Lisboa -que establece la salida de un país comunitario- más allá de la fecha original del 29 de marzo, debe ser ahora aprobada por unanimidad por los otros 27 países de la UE.

May plasmó su petición en una carta remitida al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

En una acalorada sesión parlamentaria, la líder conservadora se mostró contraria a postergar mucho más el "brexit" para evitar, entre otras cosas, que el Reino Unido participe en las elecciones europeas del próximo mes de mayo.

Agregó que esa posibilidad no sería de interés de "nadie" y constituiría algo "inaceptable" puesto que los británicos votaron hace casi tres años en un referéndum a favor de salir de la UE.

Ante la actual crisis del "brexit", la primera ministra dijo que el pueblo británico "merece más de lo que esta cámara le ha dado hasta ahora", en relación a la falta de consenso sobre la manera en que el país debe concretar el "divorcio" del bloque europeo.

It’s time for Parliament to determine that it will deliver on Brexit.



The British people deserve better than Parliament has given them so far. pic.twitter.com/wMxg40xRkl — Theresa May (@theresa_may) 20 de marzo de 2019

May confía en poder presentar por tercera vez el acuerdo del "brexit" que negoció durante casi dos años con la UE, si bien ya ha sido rechazado dos veces por los Comunes, en enero y marzo.

No obstante, el presidente de la Cámara baja, John Bercow, ha advertido al Gobierno de que no puede someter otra vez a votación el tratado si no hay cambios significativos.

1.000 días desde el referéndum

El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, avisó en los Comunes de que este mismo miércoles se han cumplido mil días desde el plebiscito del "brexit" y acusó a la primera ministra de haber dejado "correr el reloj" durante ese tiempo, porque ha fracasado en convencer a los diputados de las virtudes de su pacto.

We are due to leave the EU in nine days.



This government has led the country – and themselves – into crisis, chaos and division. #PMQs pic.twitter.com/4sVitjzi4J — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 20 de marzo de 2019

De concederse la prórroga, el Reino Unido tendrá que legislar el cambio de fecha porque los diputados aprobaron el año pasado la ley que fija el 29 de marzo para la desconexión de Bruselas.

El pacto fue rechazado principalmente por la oposición de los diputados conservadores euroescépticos y el probritánico Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte.

En las dos votaciones previas, el DUP se pronunció en contra por sus reservas acerca de la salvaguarda irlandesa, pensada para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas.

Bruselas advierte que la retirada debe completarse antes de las elecciones de mayo

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, advirtió en una conversación telefónica a la primera ministra británica, Theresa May, en contra de retrasar el "brexit" más allá de la fecha en que se celebran elecciones al Parlamento Europeo (PE), del 23 al 26 de mayo.

"El presidente (de la CE) advirtió claramente a la primera ministra en contra de incluir una fecha para la extensión que sea posterior a la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo", dijo en rueda de prensa el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

El portavoz añadió que, si la fecha de la prórroga va más allá del 23 de mayo, se deben convocar elecciones a la Eurocámara en el Reino Unido.

.@MargSchinas: “@JunckerEU formally warned @theresa_may against including a date for the extension that is after EP elections. Withdrawal has to be b/f 23 May, otherwise we face institutional difficulties & legal uncertainty. Elections have to be held if extension after 23 May.” https://t.co/jDKH6LDMEc — Daniel Ferrie (@DanielFerrie) 20 de marzo de 2019

"Esa es la posición de la Comisión y eso es de lo que el presidente (de la CE) informó a la primera ministra", recalcó.

"La retirada debe haberse completado antes del 23 de mayo. De lo contrario, corremos el riesgo de tener dificultades institucionales e incertidumbre legal (...). Las elecciones europeas se deben celebrar si la fecha de la extensión va más allá del 23 de mayo", insistió.

Para el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, la prórroga es posible si el Parlamento británico aprueba el acuerdo sobre la salida del Reino Unido del club comunitario pactado entre Londres y Bruselas

Los líderes de los 27 países que seguirán en el club comunitario tras la marcha británica, que deben dar luz verde a ese retraso por unanimidad o rechazarlo, tienen previsto analizar esa cuestión en la cumbre que celebran este jueves en Bruselas.

Según las normas comunitarias, todos los Estados miembros de la UE están obligados a organizar la votación al Parlamento Europeo en su territorio y, si se da luz verde a esa prórroga, hasta el 30 de junio, el Reino Unido estaría violando la legislación si no celebra elecciones, a pesar de que el 2 de julio, cuando se constituye la próxima Eurocámara, ya no pertenecería a la UE.

