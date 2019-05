¿Ha terminado la travesía del desierto de la socialdemocracia europea?

Madrid (EuroEFE).- Hace menos de tres años la socialdemocracia europea atravesaba una situación crítica y no se veía claramente donde estaba la salida. Pero la victoria socialista en España parece que les ha dado bríos. Los socialistas europeos creen que es el momento de las políticas progresistas.

En España los socialistas tenían 85 escaños y un liderazgo de Pedro Sánchez poco consolidado que, al menos y para su consuelo sorteó el temido sorpasso por la izquierda por parte de Podemos., Un histórico como el PASOK se hundía en una Grecia agobiada por el rescate y el ímpetu de Syriza, encabezada por Alexis Tsipras. En el Reino Unido, el laborismo de Corbyn vívía en la indefinición tras su ambiguedad en el ante el referéndum sobre el brexit. La aplicación de medidas económicas contrarias a su ideario social les había supuesto en muchos casos coste electoral y respaldo popular. Y todavía quedaban las mayores desilusiones: el pésimo resultado socialdemócrata alemán y de la figura que iba a ser clave de la recuperación -el expresidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz- y los hundimientos socialistas en las presidenciales francesas y las legislativas italianas. La socialdemocracia estaba en crisis.

Pero la victoria socialista en España, el gobierno en Suecia y Finlandia, así como uno consolidado en Portugal, y con un Corbyn en el Reino Unido con la clave en la negociación final del "brexit" y exigiendo la convocatoria de elecciones generales, parecen haber cambiado el panorama europeo a menos de un mes de las elecciones europeas. Al menos, eso parece.

Pedro Sánchez : "Hemos enviado un mensaje a Europa y al mundo de que se puede ganar a la reacción, a la involución y al autoritarismo".

Es lo que dijo el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, a sus seguidores reunidos en Madrid para celebrar la victoria, que contestaban con gritos de "¡no pasarán!" y "¡sí se puede!" de sus bases.

"Hace muchos años nos decían que este partido ya no tenía futuro, que no nos pertenecía, que la izquierda se tenía que resignar a que gobernara el PP y que el PSOE lo único que podía hacer era ser la muleta".

A estos les ha dicho que la socialdemocracia "tiene mucha historia pero sobre todo un gran futuro, porque tiene un gran presente" y que hoy ha ganado una España "plural, diversa, que ama la igualdad".

El socialista Pedro Sánchez proclamó la victoria de su partido en las elecciones del domingo y se mostró dispuesto a pactar con todas las fuerzas políticas para formar "un gobierno proeuropeo",

El PSOE obtuvo el 28,29 por ciento de los votos, que se traducen en 123 de los 250 escaños que conforman el Parlamento, lo que le obliga a pactar con otras formaciones para poder gobernar.

Partido Socialista Europeo: de Norte a Sur los votantes respaldan las políticas progresistas

Los socialistas europeos dicen que ya es el momento de que las fórmulas socialdemócratas vuelvan a la tarea de gobierno. En un comunicado, titulado "Desde el norte hasta el sur los votantes europeos respaldan las políticas progresistas", el presidente de esta formación, Sergei Stanishev, destaca que las victorias en Finlandia y España este mes, demuestrasn que es "el momento de las políticas progresistas" y que, mientras los conservadores han sido "cazados" por la extrema derecha, el PSOE ha ampliado su actividad de campañapara tener en su objetivo unas políticas socialdemócraas que han respaldado los votantes.

European social democracy is back. We are ready to get you the social Europe you want. ItsTime! @TimmermansEUhttps://t.co/KpscuRSvb0