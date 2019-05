Migración y seguro de desempleo, cara y cruz en el debate de los principales candidatos españoles a las europeas

Madrid (EuroEFE).- Los principales cabezas de listas españoles al Parlamento Europeo confrontaron este domingo sus ideas en un debate electoral televisado en el que hablaron del "brexit", la fiscalidad, la migración o la euroorden y en el que destacó como novedad la presencia del representante de la extrema derecha de Vox.

La política migratoria fue una de las que más tensiones generó entre los candidatos, mientras que la existencia de un seguro de desempleo europeo fue una de las que más consenso logró en este debate en La Sexta con Dolors Montserrat (PP), Josep Borrell (PSOE), Luis Garicano (Ciudadanos), María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas Podemos) y Jorge Buxadé (Vox).

Montserrat promete defender los intereses de España ante el "desafío" del "brexit"

Dolors Montserrat (PP) destacó que ella es "de las primeras generaciones de Erasmus" y que así descubrió "las grandes oportunidades que Europa ofrece a España". En su "minuto de oro" dijo "asumir un compromiso personal": "Defenderé en Europa la creación de empleo, la educación, el mundo rural, la igualdad, los intereses de España".

Según Montserrat su partido es "el que mejor defiende los intereses de los españoles en Europa" y "el guardián de la PAC", ya que su objetivo es trabajar "en favor del mundo rural; esencial además para luchar contra la despoblación en España y dar riqueza a todos los pueblos".

Su partido, añadió, también defenderá los intereses de los españoles ante el "desafío" del "brexit", que es "consecuencia -dijo- de los nacionalismos y populismos que piensan que debilitando la Unión Europea reforzarían a Reino Unido".

Montserrat señaló que para luchar contra el cambio climático "tiene que converger el crecimiento económico con reducir las emisiones". "Así podemos salvar el planeta, el futuro de nuestros hijos y vivir de forma más saludable", apuntó.

Borrell defiende la necesidad de reformas y advierte que la inmigración puede ser el "más grave disolvente" que tiene la UE

El candidato del PSOE a las europeas defendió a la Unión Europea, pero también la necesidad de reformas: "La UE es vital para nuestra paz y seguridad. La no Europa no es una opción. Cuando más necesaria es corre peligro de desintegrarse y tiene que cambiar para sobrevivir". Josep Borrell defiende que "los socialistas" son "los únicos" que tienen aliados para llevarlo a cabo".

“Si no construimos una Europa más integrada desaparecerá como civilización frente a EE.UU y China”, afirmó.

"La inmigración puede ser el más grave disolvente que tiene la UE" y "es el problema quepuede dar al traste con la integración europea por el enfrentamiento que hay entre países del este y oeste", advirtió Borrell, por lo que propuso "regularla y conseguir una política común, hacer acuerdos con los países de origen y de tránsito y aportar ayudas para combatir a las mafias".

En el apartado de propuestas económicas citó: "acabar la arquitectura del euro, crear un fondo de garantía de depósitos o establecer un salario mínimo europeo adaptado al nivel de vida de cada Estado miembro". En su opinión, la política de austeridad "no fue correcta ni obtuvo los efectos deseados", ya que "se ha introducido una cierta flexibilidad pero hay que armonizar la política fiscal".

Además, destacó que los socialistas proponen "un impuesto sobre las emisiones de CO2, emprender una cruzada europea para llevar la delantera en las baterías de coches eléctricos y el impulso a las energías renovables".

Garicano promete defender a España de los ataques de nacionalistas y populistas

Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Luis Garicano, aseguró que su partido "sí se toma a Europa en serio" y es por esto que presentan "a un grupo de hombres y mujeres de primera línea" que irán "a Europa ha hacer la defensa de España frente a los ataques de nacionalistas y populistas". "Europa necesita reformas y me he comprometido a exigir la reforma de la euroorden", subrayó.

Garicano planteó que los eurodiputados rehúsen votar al próximo comisario de Justicia de la UE si no se compromete a rediseñar este instrumento de extradición exprés europea para evitar situaciones como la de Carles Puigdemont, huido a Bélgica para escapar de los tribunales españoles.

@LuGaricano "Puigdemont se ha aprovechado de triquiñuelas legales para evadir la acción de la justicia" #ObjetivoEuropa ‼️ Por eso no daremos el visto bueno al nuevo Comisario de Justicia si no se compromete a reformar de manera inmediata la euroorden. pic.twitter.com/iusvg8YUy0

Sobre la migración, Garicano se mostró favorable a canalizar la "legal" y a ser "implacables con las mafias ilegales.

En cuanto al "brexit", Garicano consideró que la situación es "dramática y muestra lo que pasa cuando populistas parecidos a los socios de (el presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez hacen promesas que no se pueden cumplir y terminan en fracaso".

"Debemos convertir España en una súper potencia en materia de energía limpia y renovable", señaló el candidato de Ciudadanos, que prometió luchar además en Europa por la "sostenibilidad de la Política Agrícola Común", contra la despoblación y contra la desertificación y el cambio climático.

"Necesitamos definir políticas europeas conjuntas para luchar contra el desempleo de maneras que es imposible asumir de forma unilateral por los países" , continuó Garicano, por lo que abogó por "una prestación de desempleo común que venga de un presupuesto de la zona euro".

Rodríguez Palop quiere llevar a Europa "la fuerza de las mujeres el 8M"

La candidata de Unidas Podemos, María Eugenia Rodíguez Palop, hizo un alegato por el voto apelando a la importancia de las europeas: "El techo de gasto y recortes proceden de Bruselas. Unidas Podemos quiere llevar tu voz al Parlamento Europeo. No quiere que te vayas de tu pueblo, quiere que puedas tener los hijos que quieras y que si eres migrante no tengas que entrar desangrándote en una concertina", aseguró.

Rodríguez Palop destacó que "lo primero que hay que hacer para frenar el cambio climático es descarbonizar la economía, evidentemente de una forma progresiva y racional". En este sentido, manifestó que "hay que desligarse de los combustibles fósiles, apostar por las energías renovables, no recurrir a las nucleares y cambiar todo lo que tiene que ver con la red eléctrica y con el transporte".

Ante la pregunta de si está o no a favor de reformar la euroorden, todos los candidatos excepto la de Unidas Podemos expresadron su conformidad en hacer cambios, .

Palop defendio que a su partido le "interesa que todo el mundo tenga acceso a la justicia" y no le "parece que haya que reformar nada 'Ah hoc' y exclusivamente para solucionar un problema puntual", en alusión al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En este punto Borrell se mostró a favor de que la actual lista de 32 delitos que contempla la orden europea de detención y entrega se amplie para evitar el exceso de interpretación por parte de los tribunales a los que les toca decidir ese traslado de los fugados. Garicano planteó que los eurodiputados rehúsen votar al próximo comisario de Justicia de la UE si no se compromete a rediseñar este instrumento de extradición exprés europea para evitar situaciones como la Puigdemont, huido a Bélgica para escapar de los tribunales españoles. Y Montserrat pidió “que los fugados de la justicia no puedan presentarse a las elecciones europeas".

Buxadé: "Gibraltar es una cueva de ladrones donde se blanquea el dinero de todo el tráfico internacional de armas y estupefacientes"

Preguntado por si su formación apoya una política fiscal única dentro del territorio europeo y si pretende revistar una lista de paraísos fiscales, el candidato de Vox respondió arremetió contra los paraísos fiscales: "habrá que empezar por Gibraltar que es muy grave (...) una cueva de ladrones, donde se blanquea el dinero de todo el tráfico internacional de armas y estupefacientes".

"He visto cuatro propuestas de armonización fiscal, así que hay que decirle a los españoles que se echen la mano al bolsillo, porque cuando se habla de armonización fiscal se habla de subir impuestos", ha reivindicado Buxadé, que ha asegurado que su formación está "radicalmente en contra" de la armonización fiscal.

Buxadé arrancó su "minuto de oro" haciendo varias preguntas a los españoles: "¿Recuerda usted la ilusión con la que los españoles entramos en las comunidades europeas? ¿La ilusión con la que entramos en el euro? ¿Los sacrificios que hubo que hacer? ". El candidato de Vox criticó que "nos habían dicho que esto era un comunidad de Estados soberanos que cooperaban libremente" y no es así, aseguró. "Vox estaremos para decir que en Europa estamos por España", prometió.

No es fácil resumir en un minuto lo que uno piensa a propósito de Europa. Hoy lo he intentado.Los Estados Federados son la muerte de la verdadera Europa. No queremos más impuestos, ni cuotas de refugiados; queremos España, Libertad y cooperación libre de naciones soberanas. pic.twitter.com/G1pKBc9a02