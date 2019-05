Los "tories" se hunden y el "eurófobo" Farage lograría la victoría en las europeas

Londres (EuroEFE).- El Partido Conservador sumará un 10 % de los votos británicos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo (PE), lo que le dejará relegado a quinta fuerza en el Reino Unido, según una encuesta de la firma YouGov para "The Times".

De acuerdo con ese sondeo, realizado los pasados 8 y 9 de mayo entre 2.212 personas, el nuevo Partido del Brexit que dirige el eurófobo Nigel Farage se yergue como el favorito entre los británicos con el 34 % de los votos, seguido de los laboristas (16 %), liberaldemócratas (15 %) y los verdes (11 %).



El diputado "tory" y presidente del pro "brexit" Grupo de Investigación Europeo (ERG, en inglés), Jacob Rees-Mogg, reconoció este lunes que los comicios que se celebrarán en el país el próximo 23 de mayo, como consecuencia de la incapacidad de materializar el "brexit" el 29 de marzo, serán "difíciles" para su formación.



En una entrevista en la cadena radiofónica LBC, Rees-Mogg, uno de los impulsores de la moción de confianza interna que la primera ministra, Theresa May, superó el pasado mes de diciembre, hizo un llamamiento a la "lealtad" de los votantes "tories", aunque no les guste su mandataria actual.



"La gente siente que si vota 'conservador' estarán diciendo que aceptan el acuerdo -del 'brexit'- y liderazgo de May", sostuvo el parlamentario que, sin embargo, alentó a votar a su partido alegando que este tendrá "un nuevo" dirigente.



"Queremos que el nuevo líder tenga una base sobre la que construir, pero nos encontramos con que si el partido obtiene menos del 15 % de los votos, si nos convertimos en quintos por detrás de los verdes, será más difícil la reconstrucción", argumentó.



Esta previsto que May se reúna esta semana con miembros del Comité 1922, que agrupa a los diputados sin cartera del partido, que debaten cómo cambiar las normas para poder forzar una segunda moción de confianza antes de que se cumpla un año de la primera, algo que no permite la normativa vigente.



El director de la influyente página web "ConservativeHome", el exdiputado Paul Goodman, alentó hoy al comité a "actuar" si May rechaza irse para el final del verano.



Los planes de la mandataria pasan, por el momento, por seguir con su puesta para ejecutar el "brexit" en su primera fase y ceder paso a otro candidato en la segunda.



Son varios los conservadores que ya han adelantado que competirán en la carrera por suceder a May, mientras que la ruptura con el bloque comunitario está prevista para el 31 de octubre.

