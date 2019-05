Boris Johnson se presentará como candidato para suceder a May

Londres (EuroEFE).- El exministro británico Boris Johnson confirmó este jueves que se presentará como candidato a liderar el Partido Conservador cuando la primera ministra, Theresa May, abandone el cargo.



"Por supuesto, voy a ir a por ello", dijo el antiguo alcalde de Londres y exministro de Exteriores, de 54 años, durante un encuentro con empresarios en Manchester (Inglaterra), informó la cadena BBC.



La jefa de Gobierno conservadora avanzó en marzo que dimitirá si el Parlamento respalda el acuerdo del "brexit" que ha alcanzado con Bruselas, si bien no ha fijado una hoja de ruta en caso de que no se apruebe.



Johnson lideró la campaña a favor de la ruptura con la Unión Europea (UE) antes del referéndum de junio de 2016 y ha defendido en diversas ocasiones que un "brexit" sin acuerdo cumpliría con la voluntad de los electores en aquel plebiscito.



Aún así, en marzo votó en la Cámara de los Comunes a favor de ratificar el pacto que May ha sellado con la UE, un texto que rechaza el ala más euroescéptica de los conservadores y que todavía está pendiente de ser aprobado.



Además de Johnson, también han anunciado su intención de presentarse a unas eventuales primarias conservadoras la antigua ministra de Trabajo y Pensiones Esther McVey, así como el titular de Desarrollo Internacional, Rory Stewart.



Otros ministros, como el de Interior, Sajid Javid, el de Medioambiente, Michael Gove, y el de Exteriores, Jeremy Hunt, aparecen también en la mayoría de las listas de posibles candidatos de los medios británicos.



Ante la parálisis en la que está sumido el proceso para ratificar el acuerdo del "brexit", en los últimos días ha aumentado la presión en el Partido Conservador para que la primera ministra establezca una fecha concreta para su renuncia.



Si la jefa de Gobierno decidiera dimitir como líder de su formación, podría mantenerse en Downing Street hasta que se celebrara un proceso de primarias, cuyo ganador asumiría asimismo el cargo al frente del Ejecutivo.



La primera ministra se reunió este jueves con el llamado Comité 1922, que reúne a los diputados conservadores sin cargo en el gabinete de Gobierno y que controla los procesos internos de la formación.



Tras la reunión, el presidente de ese grupo, Graham Brady, anunció que volverá a encontrarse con May para "acordar un calendario para la elección de un nuevo líder conservador" una vez se haya votado en el Parlamento la ley del "brexit".



Está previsto que la primera votación en la Cámara de los Comunes de esa legislación, que allana el camino para la ratificación del acuerdo con Bruselas, se celebre en la semana que comienza el 3 de junio.

