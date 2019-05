May y Corbyn dan por terminadas sus conversaciones sobre el "brexit"

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, y el líder laborista, Jeremy Corbyn, dieron por terminadas este viernes las conversaciones sobre el "brexit" sin alcanzar un acuerdo, pero sí con cruce de reproches.

Durante un acto electoral celebrado en Bristol (suroeste de Inglaterra), la "premier" aludió al término de las conversaciones con el partido opositor después de que su líder, Jeremy Corbyn, las diera por zanjadas sin haber logrado un acuerdo.

May dijo que los conservadores y el principal partido de la oposición no han podido "superar el hecho de que no hay una posición común dentro del Laborismo sobre si quieren ejecutar el 'brexit' o celebrar un segundo referendo que lo pueda revertir".

Esa ausencia de consenso en el seno de la formación opositora había hecho, según la dirigente conservadora, que las conversaciones entre ambos grupos fueran "difíciles".

Desde Downing Street, también un portavoz oficial indicó que "la unión aduanera y la celebración de un segundo referendo" habían sido asuntos "muy desafiantes" en los contactos con los laboristas.

La misma fuente remarcó, no obstante, que se había realizado "un verdadero progreso en algunos temas, como los derechos de los trabajadores y la protección medioambiental" para añadir que "está claro" que no se va a poder "alcanzar un acuerdo completo".

En una carta abierta enviada a la primera ministra, Theresa May, el dirigente del primer partido de la oposición señalaba que no tiene sentido continuar los contactos ante la "inestabilidad" en la formación en el poder, que dificulta llegar a un pacto.

This morning I wrote to Theresa May to say that talks on finding a compromise agreement for leaving the European Union have gone as far as they can.



The government's growing weakness and instability mean there cannot be confidence in its ability to deliver. pic.twitter.com/QkIvu1DBX4