Ofensiva del PIS polaco para contrarrestar un vídeo de abusos de la iglesia católica

Varsovia (EFE).- Los recelos al euro y al movimiento LGTB se han convertido en los nuevos fantasmas azuzados por el partido gobernante polaco, la fuerza nacionalista Ley y Justicia, para atraer el voto de los indecisos durante la campaña para las elecciones europeas de este domingo. Todo después de que recientes sondeos muestren una coalición europeísta al alza y un parltido gobenante, el PIS (Ley y Justicia) que deje de ser la formación más votada -podría perder hasta nueve puntos porcentuales- acuciada por una polémica sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica, a la que está vinculado.

El documental, titulado "No se lo digas a nadie", de los hermanos Sekielski y publicado el pasado 12 de mayo en internet, relata casos de menores víctimas de agresión sexual por parte de religiosos católicos y en las primeras horas fue visto por más de tres millones de personas.

TYLKO NIE MÓW NIKOMU jest już z napisami po hiszpańsku| dokument Tomasza Sekielskiego | cały film | 2019 https://t.co/84sj1aY9iz Los hermanos Sekielski presentan @Pontifex_pl — Tomasz Sekielski (@sekielski) 20 de mayo de 2019

Entre las víctimas se recoge el testimonio de un hombre que recuerda cómo sufrió abusos a los 12 años por parte del sacerdote Franciszek Cybula, quien fue confesor del expresidente polaco y líder histórico de Solidaridad, Lech Walesa.

Las reacciones de la iglesia Católica oscilaron entre los que han pedido disculpas "por los errores cometidos", como el primado de Polonia, Wojciech Polak, hasta quienes han evitado pronunciarse "por no haber visto el documental", como el arzobispo de Gdansk, Slawoj Glod.

El arzobispo de Cracovia, Marek Jedraszewski, calificó la película como una forma de "hacer política miserable en base a mentiras".

Lech Walesa aseguró desconocer los hechos sobre Cybula narrados en el documental y lamentó el haber tenido "malos confesores", a la vez que pidió a la jerarquía católica que actúe con decisión para abordar el problema de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

El pasado octubre, otra controvertida película, "Kler" ("Clero"), abordó sin complejos los temas del abuso infantil, las relaciones de pareja, la corrupción, la codicia y el alcoholismo en el seno de la Iglesia católica polaca, hasta convertirse en el film con más espectadores en Polonia en lo que va de siglo.

La contraofensiva del partido gobernante

La contraofensiva del partido gobernante no se ha hecho esperar, con iniciativas para endurecer las penas por abuso sexual a menores y por la introducción en la campaña europea de otros temas que preocupan a los polacos, como el euro y los derechos de los LGTB. Kaczynski aseguró que su formación prepara cambios en el código penal para endurecer las penas por abuso sexual a menores.

"Previsiblemente las penas aumentarán hasta los 30 años de prisión", adelantó Kaczynski. Actualmente, el abuso sexual a menores de 15 años se castiga en Polonia con hasta 12 años de prisión.

"En los pasados comicios (las generales de 2015), Ley y Justicia se sirvió del temor a los refugiados e inmigrantes para aglutinar a sus votantes frente a una amenaza común, y esa estrategia tuvo mucho éxito porque les dio la mayoría absoluta", explicó a Efe la politóloga y profesora polaca Ania Srok.

En los últimos meses ya no se habla tanto de la crisis migratoria en Europa, así que ahora han recurrido a otras cuestiones que inquietan a la sociedad polaca, en este caso el temor a que el euro encarezca la vida en Polonia y la inquietud que a muchos polacos les produce el avance del movimiento LGTB, añade Srok.

En esa línea, el líder de Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, se ha referido en varias ocasiones al euro durante esta campaña electoral, y ha asegurado que Polonia no se unirá a la moneda única hasta que los salarios polacos sean comparables a los de los Estados europeos más desarrollados, algo que, según los economistas, llevará décadas.

"El euro funciona para los alemanes y los holandeses, pero todos los demás, incluyendo países fuertes y grandes como Francia, han perdido con el euro, algunos incluso están en la ruina, como es el caso de Grecia", aseguró Kaczynski durante un mitin electoral.

"Decimos sí a Europa, pero no al euro y no a los precios europeos", afirmó Kaczynski, quien sabe perfectamente que Polonia, como miembro de la UE, está obligada a unirse al euro, aunque no hay una fecha límite, sino que la adhesión tendrá lugar cuando el país lo solicite y cumpla con todos los requisitos económicos.

"Ley y Justicia ha pasado los últimos tres años enfrentándose a Bruselas por cuestiones que van desde los refugiados hasta el estado de Derecho, aunque recientemente ha virado hacia un mayor europeísmo al ser consciente de que podría perder muchos votantes si se posiciona contra la UE", dijo a Efe la también politóloga Kasia Kowalska.

Lo que ha hecho en esta campaña electoral Ley y Justicia es subrayar que se puede estar dentro de Europa sin tener el euro y sin permitir al colectivo LGTB disfrutar de los mismos derechos que tienen en otros países occidentales, "es como ofrecer una UE a la medida de su propia idiosincracia conservadora", añade Kowalska.

"En Polonia la inmensa mayoría de la sociedad es europeísta, pero tiene dudas sobre algunas cuestiones como el euro y el nivel de derechos que debe tener el colectivo homosexual", subraya esta experta.

De nuevo Jaroslaw Kaczynski, punta de lanza de su partido en esta campaña electoral, se refería al movimiento LGBT como una importación extranjera que "amenaza a la nación polaca y a sus valores tradicionales, incluyendo la familia", y aseguraba que su formación nunca permitirá que las ideas LGTB "contaminen" a los niños.

Kaczynski también ha afirmado que Polonia es un país cristiano, y que atacar a la Iglesia católica es algo "antipatriótico".

Elaborado con información aportada por Nacho Temiño desde Varsovia (edición: Luis Alonso)

