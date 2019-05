Reino Unido y Holanda inician el voto en las elecciones europeas

Londres/La Haya (EuroEFE).- Los colegios electorales en el Reino Unido y Holanda están abiertos. En el Reino Unido abrieron a las 06.00 GMT y en Holanda media hora antes. Más de 40 millones de británicos están llamados este jueves a las urnas para votar en las elecciones europeas con el fin de elegir a sus 73 eurodiputados, a pesar de que el Reino Unido está en pleno proceso del "brexit", mientras en Holanda, que también vota el jueves, concurren dos grandes partidos de la ultraderecha eurófobos y otros 14 de diferentes ideologías, que coinciden en exigir reformas urgentes en Bruselas con la seguridad y la inmigración como temas clave.

La cita con las urnas que no debía haber sido

Reino Unido no tenía previsto tomar parte en estos comicios, después de que los ciudadanos votasen en 2016 en un referéndum a favor de salir de la Unión Europea (UE), pero la falta de avances sobre los términos del divorcio ha alterado la agenda política.

Londres tiene fijada ahora para el próximo 31 de octubre la fecha de la desconexión de la UE tras solicitar un retraso del día inicialmente establecido del 29 de marzo de 2019.

Al ser aún miembro de pleno derecho de la UE, el Reino Unido está obligado a participar, si bien esto ha generado un sin fin de debates ante la contradicción en que está sumido el país.

Los colegios electorales están abiertos hasta las 21.00 GMT, aunque los resultados se conocerán el domingo por la noche -madrugada del lunes- una vez que hayan votado todos los países de la UE.

Los principales partidos han participado en las últimas semanas en sus respectivas campañas para estos comicios, pero todas se han caracterizado por la falta de entusiasmo, dado que la línea oficial de las formaciones -conservadores y laboristas- es la de respetar el resultado del plebiscito del 23 de junio de 2016.



La gran excepción ha sido la del nuevo Partido del Brexit liderado por el eurófobo y antiinmigración Nigel Farage, que ha recorrido estos días distintas localidades para repetir en los mítines la necesidad de cumplir con el "brexit".

Las últimas encuestas otorgan a la formación de Farage una amplia ventaja sobre el resto de los partidos, lo que reforzará, según los analistas, el mensaje de que el país quiere salir de la UE.



En el Parlamento europeo, los "tories" de la primera ministra británica, Theresa May, tienen 18 escaños, igual que los laboristas, seguidos del Partido del Brexit, con 14 asientos (que antes correspondían al Partido de la Independencia del Reino Unido, UKIP).



El resto de escaños son para otros grupos, entre ellos dos del Partido Nacionalista Escocés (SNP) de Nicola Sturgeon y uno de los Liberal Demócratas de Vince Cable.



Los conservadores británicos están en el Grupo Europeo de Conservadores Europeos y Reformistas, en tanto que los laboristas están incluidos en los Socialistas y Demócratas.



Una vez que el Reino Unido salga de la UE, sus 73 escaños tendrán que ser repartidos entre otros países aunque, hasta que eso ocurra, los eurodiputados británicos deberán ocupar sus escaños cuando se constituya el Parlamento europeo el próximo 2 de julio.



Antes, en la semana que empieza el 3 de junio, los diputados británicos esperan votar por cuarta vez el acuerdo negociado con Bruselas, pero con nuevas propuestas de May, entre ellas la posibilidad de que los Comunes voten si quieren celebrar un segundo referéndum europeo que confirme o rechace los términos del "brexit".

Holanda estrena elecciones europeas con dos partidos de ultraderecha pisando fuerte

Holanda estrena, junto al Reino Unido, las elecciones al Parlamento Europeo, a las que concurren dos grandes partidos de la ultraderecha eurófobos y otros 14 de diferentes ideologías, que coinciden en exigir reformas urgentes en Bruselas con la seguridad y la inmigración como temas clave.

El candidato socialista a la presidencia de la Comisión Europea es un holandés: Frans Timmermans, actualmente vicepresidente del Ejecutivo comunitario.

