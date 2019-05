Nacionalismo, migración, cambio climático y "brexit" centran el debate a nueve a las elecciones europeas

Madrid (EuroEFE).- El nacionalismo, la migración, el cambio climático y el "brexit" fueron algunos de los asuntos que centraron el debate de nueve candidatos al Parlamento Europeo (PE) celebrado a cuatro días de las elecciones europeas.

Organizado por RTVE, en el debate participaron Dolors Montserrat (PP), Josep Borrell (PSOE), María Eugenia Rodríguez Palop (Unidas Podemos cambiar Europa), Luis Garicano (Ciudadanos); Jordi Solé (Ahora Repúblicas), Gorka Knörr (Lliures per Europa); Izaskun Bilbao (Coalición por una Europa Solidaria), Jordi Sebastià (Compromís) y Jorge Buxadé (Vox).

El debate duró dos horas y se articuló en tres bloques de 36 minutos: Europa política y social, economía y fiscalidad y los retos que afronta la Unión Europea ante el "brexit" y el auge de partidos nacionalistas y euroescépticos en la Eurocámara.

Nacionalismo

El nacionalismo y más concretamente, la cuestión catalana, salpicó el debate de principio a fin. Nada más comenzar el primer bloque (Europa política y social), el candidato de Lliures por Europa, Gorka Knörr, señaló que quien debería estar en su lugar era el ex presidente catalán Carles Puigdemont y aseguró que a su coalición le preocupan las libertades, "hoy una vez más violadas", dijo.

También Jordi Solé, de Ahora Repúblicas, inició su intervención señalando que en su lugar debería estar Oriol Junqueras (ERC), por eso dijo que quería una Europa que "no mire a otro lado cuando en un país se mande a la carcel o al exilio por permitir a los votantes ejercer su derecho".

"En España no hay presos políticos y Puigdemont no es un exiliado, es un fugado de la justicia", aseguró Borrell (PSOE), mientras que Garicano (Ciudadanos) comenzó su intervención mandando un mensaje a los separatistas: "Europa es unión", afirmó, y propuso reformar la euroorden. Y Buxadé (Vox) afirmó que Puigdemont puede venir a España "cuando quiera, que será detenido y responderá ante la justicia".

Monserrat (PP) aseguró que la "anomalía democrática" son los separatistas y, por tanto, sus propuestas son "huecas y vacías" y señaló que "la mayor desigualdad son las que provocan" ellos.

La candidata conservadora también consideró que los socialistas son "otra anomalía tras la imagen de ayer (el lunes) en la que Sánchez le decía que no se preocupara a Junqueras" y se mostró segura de que Sánchez les va "a sacar de la cárcel". Para Montserrat, el nacionalismo es "pobreza económica y ataca a la libertad".

Mientras Borrell afirmó que "en un momento en el que la UE es más necesaria se ve amenazada por el resurgir de los nacionalismos, el ´brexit' es un buen ejemplo, y los independentismos también". El ministro de Exteriores en funciones criticó la "fobia antiespañola que rezuman algunos".

Solé, Borrell y Garicano se enzarzaron a cuenta de las empresas con sede en Cataluña que se han ido en los últimos años porque "están desesperadas por la inseguridad jurídica que han generado" los independentistas, según Garicano. Mientras que Borrell aseguró que desde el Gobierno no ha habido ninguna presión para que las empresas abandonen Cataluña y le pidió a Solé que "dejen de decir falsedades".

El candidato de Ahora Repúblicas sostuvo que "no puede ser que todos nos preocupemos muchísimo de las violaciones de derechos en otras partes del mundo y se mire a otro lado cuando ocurren aquí" y aseguró que su formación dará un nuevo impulso a Europa.

Solé acusó a Borrel de "banalizar el totalitarismo" mientras que éste le contestó que lo ocurrido en el Parlament en la votación de nombramiento de Iceta como senador, que no salió adelante, es propia de un régimen totalitario.

Pero no fue el único rifirrafe, ya que Borrell se enzarzó con Monserrat sobre las embajadas catalanas que ella le reprochó no haber cerrado aún, a lo que el jefe en funciones de la diplomacia española le replicó que la ley de acción de exterior del Estado que sacó adelante el anterior Gobierno del PP le impide a la administración central cerrar las embajadas catalanas "que a usted, tanto como a mí, le molestan".

Migración

La mecha de la migración la prendió nada más empezar el debate el candidato de Vox, al brindar su "apoyo y cariño" a la familia de la misionera española asesinada en República Centroafricana y proponer "enfrentar esa imagen con la imagen de las ONG subvencionadas que se dedican al tráfico de personas".

Mientras que María Eugenia Rodríguez Palop, de Unidas Podemos, le acusa de haber criminalizado a las ONG y de compararlas con las mafias, mientras que Buxadé replicó que nadie le da "lecciones de lo que es democracia" a él, que ha "vivido escraches.

Monserrat defiende una Europa "inclusiva" y propone humanizar la inmigración, mientras que Sebastià pone el acento en que es necesario atajar la crisis migratoria y que su grupo, a diferencia de los neoliberales, sí tiene propuestas. Knörr defendió, por su parte, que en materia migratoria no hace falta solo directivas, sino directivas que se cumplan.

Borrel pidió que se deje de "escupir" sobre el acuerdo con Turquía para acoger migrantes porque sirvió para "evitar una hemorragia que la Unión Europea no podía afrontar". Por contra, Palop defendió que Turquía no es un país seguro para éstos.

Cambio climático

En este punto hubo más consenso: los candidatos coinciden en el cambio climático y digitalización como los grandes retos a los que se enfrenta la UE.

Sebastiá aseguró que no se puede seguir el dictado de las grandes compañías en la lucha contra el cambio climático, "que están engañando". Y puso en valor el trabajo del grupo de los Verdes para introducir la lucha contra el cambio climático en la agenda europea.

Palop defendió, por su parte, que no se puede luchar contra el cambio climático desde "el capitalismo verde", que consiste -dijo- en privatizar los recursos y ponerles un precio. Ella, puntualizó, entiende los recursos como bienes comunes y públicos por lo que no estarán "nunca en linea con los tratados de libre comercio".

Buxadé propuso poner como condición que para firmar los acuerdos comerciales se obligue a los terceros países a cumplir los mismos requisitos en materia climática.

"Brexit" y Economía

Palop aseguró que tanto el "brexit" como el auge de la extrema derecha surgen como respuesta ante una crisis que hay deupaperado a la población, de crisis de los partidos políticos y de crisis territoriales, una lectura que en parte compartió Bilbao.

Buxadé estuvo de acuerdo en que hay una crisis pero se sorprendió de que todos los candidatos buscasen culpables fuera y por eso se mostró convencido de que se debe recuperar el impulso e ilusión del origen y señaló que en el momento en el que se ha quiso crear un gran Gobierno en Bruselas se provocaron más reacciones.

Borrell aseguró que se ha hecho un largo camino en los últimos años pero que hay una situación social que no podemos aceptar y asegura que "Europa será social o no será". En cuanto a materia social, Borrell propuso "acabar con el dumping social y fiscal que nos hacemos los unos a los otros", porque de otro modo, "el Estado de bienestar se va a ir hacia abajo porque no vamos a tener recuros".

Izaskun Bilbao, por su parte, defiende que es necesario llevar a cabo paquetes sociales que "es lo que está esperando la ciudadanía europea", mientras que Knörr señaló que quiere medidas "que sean atrevidas porque tenemos muchas situaciones de emergencia en Europa".

Buxadé aseguró que se está produciendo "un gravísimo problema de seguridad, "y si no hay seguridad no hay libertad". Por su parte, Knörr señaló que Europa no ha avanzado, "los mismos problemas que teníamos hace 20 años los seguimos teniendo ahora".

Todos los candidatos coincidieron en que promover una armonización fiscal y lucha contra el fraude, salvo Buxadé para quien una armonización fiscal "significa subida de impuestos". Garicano le replicó que armonización fiscal no es subida de impuestos, sino todo lo contrario "es tapar agujeros".

Garicano se mostró sorprendido por la "desvergüenza" de Monserrat que aseguró que él pidió el rescate para España cuando el PP había "saqueado las cajas, que fue lo que hizo que el dinero desapareciera y fuera necesario una subida de impuestos".

Sobre la PAC, Monserrat dijo que el PP es su guardián, mientras que Sebastiá manifestó que a quien ha beneficiado es a "propietarios de salón" y señaló que los acuerdos comerciales de la UE perjudican a los productores e incrementan los problemas de los terceros países. Palop, en relación a la PAC, señaló que es necesario repartirla de una forma justa y aseguró que los tratados de libre comercio están afectando negativamente a los agricultores, por eso propuso una reestructuración pactada y ordenada.

Borrell le pidió a Palop que explicara qué es una "reestructuración pactada y ordenada de la deuda pública" y dijo que lo que propone ya lo está haciendo el BCE.

Bilbao insistió en que el presupuesto europeo debe utilizarse en modelos que hagan avanzar Europa, en una revolución tecnológica y en formación así como fomentar el cooperativismo que tan buenos resultados ha dado en el País Vasco.

Knörr sostuvo que el euro necesita de países grandes y de países más pequeños "como Cataluña", lo que provocó la risa de Borrell, quien se mostró sorprendido ante la afirmación de Monserrat de que el PP eliminó el roaming en Europa, "guardiana de la PAC y eliminadora del roaming", bromeó.

Minuto de oro

Por orden de intervención, Knörr se dijo a los catalanes que votandole tienen "la oportunidad de que Puigdemont y los consejeros puedan internacionalizar" la situación en Cataluña.

Buxadé pidió el voto por una Europa que respete las fronteras, que se sienta orgullosa de sus raices cristianas y por una Europa de las "naciones soberanas que cooperan voluntariamente".

Garicano dijo que Europa está en crisis y necesita reformas, por lo que propuso actuar en la lucha por mejorar el empleo y desarrollo tecnológico.

