Crece la presión contra Theresa May para que dimita

Londres (EuroEFE).- Las presiones desde el lado conservador para que dimita la primera ministra británica, Theresa May, han aumentado este jueves, en plena jornada electoral para las europeas. May se reúne el viernes con el presidente de su grupo parlamentario, Graham Brady, para determinar su futuro político.

Según los medios británicos, la "premier" puede finalmente dar mañana la fecha de su renuncia, si bien son cada vez más los diputados conservadores que piden que la dimisión sea inmediata.

La noche del miércoles, la líder del grupo conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, a cargo de la agenda parlamentaria del Gobierno, presentó su renuncia en descontento con la forma en que la primera ministra ha gestionado el "brexit".

En concreto, Leadsom manifestó que no podía apoyar las nuevas propuestas de May para aprobar su acuerdo del "brexit", dado que incluye la posibilidad de que los diputados voten sobre si se convoca un segundo referéndum que apoye o rechace el pacto.

Las propuestas de la jefa de Gobierno, que incluye también una unión aduanera temporal, ha exacerbado las tensiones internas en el Partido Conservador, en particular entre el ala más euroescéptica, totalmente opuesta a la celebración de otro plebiscito.

En este contexto, la partida de Leadsom ha añadido más presión sobre May para que finalmente presente la renuncia, en un momento de gran crisis en el Reino Unido por la incertidumbre sobre los términos de la retirada del país del bloque europeo.

