El Gobierno británico retrasa la ley del "brexit" entre presiones para que May dimita

Londres (EFE).- El día de las elecciones europeas en el Reino Unido se ha convertido en un "via crucis" para la primera ministra británica, Theresa May. Un referéndum que no se debió celebrar, por el "brexit" que debería haberse producido ya, presiones para que dimita y al final el retraso de la ley de salida". La Comisión Europea dice mientras tanto que May sigue siendo su interlocutora sobre el "brexit".

El Gobierno de Theresa May ha retrasado la publicación del proyecto de ley sobre el acuerdo del "brexit", programada para este viernes, hasta la semana del 3 de junio, informó este jueves un funcionario gubernamental.

Mark Spencer, uno de los encargados de disciplina del Ejecutivo, explicó, al presentar la agenda oficial en la Cámara de los Comunes, que el Gobierno informará sobre la tramitación de este texto tras el receso parlamentario de la semana próxima.

Un portavoz de May ha señalado por su parte que la primera ministra "está escuchando las inquietudes" de sus colegas respecto al proyecto legislativo, cuya presentación estaba prevista el viernes para su posterior debate.

La líder "tory" desea someter a votación esta ley, que traslada al derecho británico el contenido del acuerdo de salida de la Unión Europea (UE), como vía alternativa para ratificar el tratado, que ha sido rechazado por el Parlamento en tres ocasiones previas.

El retraso en su presentación se interpreta sin embargo como una muestra más de la fragilidad de la posición de la primera ministra, a quienes sus colegas conservadores presionan para que deje el cargo.

Spencer compareció en lugar de la hasta ahora líder conservadora en los Comunes, Andrea Leadsom, que dimitió anoche del equipo de May por discrepancias sobre el texto, en especial las concesiones que ha hecho la mandataria para tratar de que se apruebe, entre ellas la posibilidad de legislar para convocar un segundo referéndum.

La marcha de Leadsom ha acrecentado la presión sobre la jefa del Gobierno, asediada dentro de su partido para que se marche, después de que el proceso de "brexit" haya quedado estancado bajo su mandato.

El portavoz de May ha reiterado que de momento la dirigente "sigue centrada" en resolver el "brexit", pese a las crecientes críticas vertidas también por sus ministros.

La líder conservadora se reúne este viernes con su grupo parlamentario, cuyos miembros han votado sobre si cambiar las normas internas para forzar su salida.

Según la BBC, el grupo, presidido por Graham Brady, pedirá a May que fije la fecha de su salida para antes del 10 de junio, o de lo contrario instigarán un proceso para echarla.

El Gobierno británico ha confirmado que, pese a todo, sigue adelante la visita de Estado, entre el 3 y el 5 de junio, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que May será aún la primera ministra, aunque sea en funciones.

La Comisión Europea recalca que May sigue siendo su interlocutora sobre el "brexit"

La Comisión Europea (CE) recalcó este jueves que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, sigue siendo su interlocutora para abordar la salida de ese país de la Unión Europea (UE), en un momento en el que crece la presión en el Gobierno y Parlamento británicos para que abandone el cargo. "El presidente (de la CE, Jean-Claude Juncker,) lo dijo ayer en su entrevista con la CNN. Tendremos siempre como interlocutora a la señora May y estaremos siempre listos para hablar con el primer ministro del Reino Unido", declaró el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas, durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Este miércoles, Juncker criticó en esa entrevista los intentos en la política británica de apartar del puesto a la conservadora Theresa May, en lugar de concentrarse en lograr un pacto.

"Lo que no me gusta del debate británico es que parece más importante sustituir a la primera ministra que alcanzar un acuerdo entre ellos", dijo el político luxemburgués, quien añadió que la actual "premier" es "una mujer que sabe cómo hacer las cosas, pero es incapaz de tener éxito en hacerlas".

"Me gusta mucho, es una persona dura", comentó.

En cualquier caso, se mostró resignado ante la posibilidad de que se tenga que retrasar una vez más el "brexit", que ahora sucederá como muy tarde el 31 de octubre, aunque el Reino Unido puede dejar la UE antes si logra aprobar el acuerdo de salida en el Parlamento de Westminster.

Este jueves, el portavoz de la Comisión Europea insistió en que el acuerdo de "divorcio" no puede reabrirse, pero repitió que la declaración política sobre la futura relación entre Londres y Bruselas que acompaña a ese pacto "se puede revisar siempre que no revierta el espíritu" del tratado sobre la retirada.

Esa revisión de la declaración política permitiría plasmar unos vínculos más cercanos entre el Reino Unido y el club comunitario tras el "brexit".

Schinas insistió este jueves en que la CE sigue "de cerca y con paciencia" los acontecimientos en Londres.

Presiones para que dimita May

Las presiones desde el lado conservador para que dimita la primera ministra británica, Theresa May, han aumentado este jueves, en plena jornada electoral para las europeas. May se reúne el viernes con el presidente de su grupo parlamentario, Graham Brady, para determinar su futuro político.

Según los medios británicos, la "premier" puede finalmente dar mañana la fecha de su renuncia, si bien son cada vez más los diputados conservadores que piden que la dimisión sea inmediata.

La noche del miércoles, la líder del grupo conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, a cargo de la agenda parlamentaria del Gobierno, presentó su renuncia en descontento con la forma en que la primera ministra ha gestionado el "brexit".

En concreto, Leadsom manifestó que no podía apoyar las nuevas propuestas de May para aprobar su acuerdo del "brexit", dado que incluye la posibilidad de que los diputados voten sobre si se convoca un segundo referéndum que apoye o rechace el pacto.

Las propuestas de la jefa de Gobierno, que incluye también una unión aduanera temporal, ha exacerbado las tensiones internas en el Partido Conservador, en particular entre el ala más euroescéptica, totalmente opuesta a la celebración de otro plebiscito.

En este contexto, la partida de Leadsom ha añadido más presión sobre May para que finalmente presente la renuncia, en un momento de gran crisis en el Reino Unido por la incertidumbre sobre los términos de la retirada del país del bloque europeo.

Además, los medios afirman que May se negó a reunirse ayer con algunos ministros, entre ellos el de Interior, Sajid Javid, quien quería hacerle saber su oposición a un segundo referéndum.

El Reino Unido tiene fijada la retirada de la UE para el próximo 31 de octubre tras solicitar un retraso del día inicialmente establecido del 29 de marzo de 2019.

El miércoles, varios diputados declararon a los medios que May debería dimitir lo antes posible e incluso muchos estuvieron ayer ausentes de la sesión semanal de preguntas a la primera ministra.

Los británicos están llamados a votar en medio de un ambiente de visible apatía ante la incertidumbre del "brexit", después de que el Parlamento rechazara tres veces el pacto negociado por May.

Los británicos eligen a los 73 eurodiputados que tiene el Reino Unido en el Parlamento Europeo, formado por 751 asientos, que deberán se ocupados el próximo 2 de julio.

