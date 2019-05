Los gibraltareños votan sin despejar su incertidumbre sobre su futuro en la UE

Algeciras (Cádiz) (EuroEFE).- Los gibraltareños han acudido a las urnas para elegir representantes en el Parlamento Europeo en un ambiente de confusión e incertidumbre y conscientes de que, si se consuma la salida del Reino Unido de la Unión Europea por el "brexit", será la última vez que participen en estos comicios.

"Llevamos dos años de confusión y a estas elecciones vamos igual, sin saber que pasará", dice un gibraltareño en un de los catorce colegios electorales a los que estaban convocados a votar 23.726 vecinos de la colonia británica del sur de la península ibérica.

A pesar de la incertidumbre sobre el tiempo que les queda en la UE y de que estas elecciones son "un poco una sorpresa", porque la "desconexión" de la UE se demora, los gibraltareños no han dejado de acudir a las urnas.

Incluso se ha incrementado la participación con respecto a las últimas elecciones europeas, en 2014, según ha explicado Paul E. Martínez, funcionario encargado de los procesos electorales en el parlamento gibraltareño.

A las seis de la tarde, habían ejercido su derecho al voto 6.442 gibraltareños, un 27,16 % del total, lo que supone que la participación ha crecido más de cuatro puntos (4,25 por ciento más que en las elecciones europeas de 2014, cuando, a la misma hora, habían votado 5.101 personas, un 22,91 por ciento del electorado.

Las votaciones se desarrollaron de forma "muy normal", según Paul E. Martínez.

Aunque el electorado no parece tener muy claro para que servirán sus votos.

"Es todo muy, muy complicado, yo leo y leo los periódicos y escucho a los políticos y cada vez entiendo menos lo que pasa y lo que va a pasar", dice un gibraltareño en uno de los colegios electorales.

As polls closed at 10pm, turnout in #Gibraltar for #EuropeanElections2019 was 40.25%. It is the second highest turnout in the four times Gibraltar has voted in an election to the European Parliament. A total of 9,549 people cast their ballots out of 23,726 eligible voters.