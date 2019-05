Irlanda celebra elecciones europeas, locales y referéndum sobre el divorcio

Dublín (EuroEFE).- Algo más de tres millones de personas están llamadas este viernes a las urnas en Irlanda para participar en las elecciones europeas y locales, así como en un referéndum convocado por el Ejecutivo de Dublín para suavizar la actual ley del divorcio. Y con la vista puesta en el proceso del "brexit", en el que se dirime también como será el futuro de la frontera con Irlanda del Norte.

Mientras los dos comicios pondrán a prueba la popularidad del gobernante partido Fine Gael (democristiano), a la cabeza en la mayoría de las encuestas, se da por segura la victoria del "sí" a la reforma del divorcio, pues cuenta con el apoyo de las principales formaciones políticas y de la sociedad en general.

A diferencia de otros países comunitarios, en Irlanda no hay, de momento, líderes populistas de extrema derecha y, de hecho, los partidos se han esforzado durante la campaña en destacar el europeísmo de sus candidatos al Parlamento de Estrasburgo, más aún cuando el vecino Reino Unido se prepara para romper con la Unión Europea (UE).