¿Por qué la UE no entusiasma a los holandeses?

La Haya/Madrid (EuroEFE).- ¿Sigue siendo Países Bajos, uno de los socios fundadores de la (entonces, 1957) CEE, un país tan europeísta? A tenor del bajo porcentaje de participación en los comicios europeos celebrados ayer, quedan dudas razonables, o al menos dudas sobre la -actual- manera en que se gestiona la política de la Unión Europea (UE), que no parece entusiasmar.

Según la encuesta a pie de urna que anoche divulgó la empresa demoscópica Ipos para la televisión pública holandesa NOS, el sorpresivo ganador de los comicios europeos en Países Bajos es el Partido del Trabajo (Pvda), socialdemócrata, que pertenece al Grupo parlamentario de socialistas y socialdemócratas en la Eurocámara (S&D). Algunos analistas apuntan este viernes en diversos medios holandeses a que esa victoria (a falta de los resultados oficiales de este domingo), se debe en gran parte al "efecto Timmermans", el vicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans, afín a esa formación política, y muy activo en los días de campaña electoral previa.

Según la encuesta de Ipsos, el Pvda obtendría cinco escaños, los liberales del VVD y los democristianos de la CDA cuatro, los ecologistas de Groenlinks y el derechista Foro para la Democracia tres escaños. Mientras, el Partido de la Libertad, del ultraderechista Geert Wilders, apenas uno: todo a falta de confirmación, en unos comicios en los cuales están en juego para Países Bajos 24 escaños en Estrasburgo.

¿Euroapatía holandesa?

No obstante, la noticia más destacada en Países Bajos fue la baja participación, un mantra que se repite en gran parte de los socios de la UE desde 1979, cuando se celebraron los primeros comicios por sufragio universal a la Eurocámara. Pero ¿cuál es el motivo de esta aparente "euroapatía"?

De los 14 millones de electores holandeses convocados a la urnas, apenas un 41,2 por ciento acudió a votar, un guarismo algo más elevado que en las elecciones europeas de 2014, pero, según los analistas citados este viernes por la prensa nacional, muy baja. ¿Qué ha pasado?

De acuerdo con un análisis de Ipsos divulgado este viernes por la televisión holandesa, la respuesta pasa por el "desinterés" en la UE y la "desconfianza" en la política europeas, especialmente en el funcionamiento de las instituciones de la UE.

La encuesta se focalizó en algunos puntos muy concretos, entre ellos: motivos para votar en estos comicios, punto de vista sobre el papel de Países Bajos en la UE, opinión ante un posible "Nexit" (salida del país de la UE), un futuro ejército europeo, y gestión de la crisis migratoria en Europa.

Desconfianza y desinterés en la UE

De los holandeses que no votaron ayer, el 43 % afirma no haberlo hecho por "desinterés". El 27% dice no haber acudido a votar porque "no confía" en la política de la UE. Casi un tercio de quienes no han votado asegura "no estar interesado en general" en cuestiones políticas (nacionales y/o europeas).

Por otra parte, apunta el estudio, un 9% asegura que "por principio" nunca vota, mientras que otro 9% dice ser abiertamente "eurófobo", el 17% de hoplandeses encuestados explica que no vota porque no cree que con su papeleta vaya a influir en las decisiones de la UE, mientras que cerca del 14% afirma que por cuestiones personales no ha votado, y alega diversos motivos: problemas de movilidad, falta de tiempo o no tener la tarjeta censal u otro tipo de documento acreditativo.

¿Confusión entre elecciones nacionales y europeas? ¿un referéndum en contra o a favor?

Un punto interesante de la encuesta, y que suele ser extensivo a otros socios de la UE, es saber si los votantes aprovecharon las urnas europeas a modo de "referéndum" para avalar o rechazar la gestión de un gobierno nacional. En ese sentido, la encuesta muestra que un 49% de encuestados asegura que no ha utilizado su voto a favor o en contra del "gabinete Rutte III", en referencia al gobierno del primer ministro, Mark Rutte. Por otro lado, un 17% dice haber aprovechado los comicios a la UE para dar su apoyo al actual gobierno, y un 29% para reprobar al gabinete en La Haya.

¿Un "Nexit?

Otro dato relevante de este estudio es que la mayoría de los encuestados (quienes votaron y quienes no lo hicieron) no quiere que Países Bajos abandone la UE. El 65% de los preguntados no desea un "Nexit", como se ha calificado coloquialmente una hipotética salida del país del bloque comunitario europeo. Un 15% de holandeses sí se mostró favorable a la salida del país de la UE. En 2014, el 24% de holandeses encuestados manifestó su opinión favorable al "Nexit".

Inmigración ¿sí o no?

En otro de los puntos políticos sensibles, la inmigración extracomunitaria y su impacto en la economía holandesa, el 29% considera que la inmigración (legal, para trabajar en el país) es "positiva" para el país, contra casi otro 29% que la considera algo "negativo".

¿Volver al florín o mantener el euro?

Un asunto que generó no pocos debates en los días de la campaña electoral previa a los comicios fue si sería positivo para el país abandonar el euro y volver al otrora sólido y saludable "florín" (gulden). En este punto, las opiniones son claras: el 62% de holandeses prefiere mantener la moneda única europea, aunque un 18% sí preferiría volver al florín, como proponía la extrema derecha liderada por Thierry Baudet.

Para saber más:

► Análisis de la televisión pública holandesa (NOS) tras las elecciones europeas

Por Fernando Heller