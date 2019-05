Europa vota en unas elecciones decisivas para su futuro

Madrid (EuroEFE).- Casi 500 millones de europeos votan ya a sus eurodiputados para una legislatura que será decisiva para el proyecto europeo, por el temor al auge nacionalpopulista y porque en ella se culminará el "brexit" y que este pueda producirse de una manera abrupta, tras la decisión de la primera ministra británica, Theresa May, de dimitir.

Los ciudadanos de hasta 21 países acuden este domingo a las urnas cerrando así cuatro días de votaciones que abrieron el pasado jueves Holanda y el Reino Unido.

Se trata de elegir a 751 representantes de la ciudadanía que se reducirán a 705 una vez se efectúe el "brexit", cuando 27 de los escaños ocupados por británicos se repartirán entre otros Estados miembros (cinco está previsto que vayan para España) y los otros 46 quedarán en reserva con vistas a la posible incorporación de nuevos países a la Unión.

Nunca antes se habían celebrado unas elecciones a la Eurocámara en pleno proceso de reducción de los miembros de la UE en lugar de expansión.

Esa circunstancia, junto a la proliferación de partidos euroescépticos o de extrema derecha, que cuestionan valores fundamentales comunitarios con sus discursos xenófobos, hacen de estos comicios un medidor clave de los derroteros que tomará el proyecto europeo.

La gran coalición formada hasta ahora por el Partido Popular Europeo y los Socialistas Europeos podría no sumar mayoría y necesitar el apoyo de los liberales, mientras que el ascenso de los partidos ecologistas previsto en varios países podría convertirlos en una fuerza clave en el hemiciclo.

En la noche del domingo, cuando se conocerán los primeros resultados oficiales de los países, se verá hasta qué punto han ganado poder los partidos antieuropeos y de extrema derecha, que en la legislatura que se acaba de cerrar estuvieron dispersos hasta en tres grupos políticos.

Estas elecciones son importantes también porque en ellas concurren los cabezas de lista presentados por las diferentes familias políticas, que son candidatos a presidir la Comisión Europea.

Son los llamados "Spitzenkandidaten", que el Parlamento Europeo quiere legitimar por el voto de los ciudadanos si bien, según los Tratados, es el Consejo Europeo (los líderes de los Estados miembros) quien tiene la última palabra en los nombramientos de los jefes de las instituciones clave.

De hecho, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se reunirán en una cena informal el próximo martes para empezar a negociar el baile de nombres que designarán para presidir no sólo la Comisión, sino el propio Consejo Europeo y también el Parlamento, u ocupar cargos como el de alto representante para la Política Exterior.

Hasta ahora, aunque no hay una ley escrita sobre ello, se ha intentado mantener un equilibrio entre fuerzas políticas, a lo que se unirá el factor de igualdad de género.

I just voted in the #EuropeanElections2019 pic.twitter.com/DHN2a3Bd0W