El PPE gana las elecciones europeas, según las primeras estimaciones

Bruselas (EuroEFE).- El Partido Popular Europeo (PPE) habría ganado este domingo las elecciones al Parlamento Europeo (PE) y se convertiría en la primera fuerza de la eurocámara con 173 escaños, según las estimaciones preliminares dadas a conocer por la propia institución.

La Alianza de los Socialistas y Demócratas europeos (S&D) sería el segundo grupo con más presencia en el hemiciclo europeo con 147 escaños, mientras que los liberales de ALDE lograrían 102 asientos en el hemiciclo.

Los Verdes se convertirían en el cuarto grupo de la Eurocámara con 71 eurodiputados.

Le seguirían el grupo de los Conservadores y Reformistas, con 58 escaños, el grupo de la Europa de las Naciones y la Libertad, con 57 y el grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa, con 56 eurodiputados, todos ellos euroescépticos.

El grupo de la Izquierda obtendría 42 eurodiputados, según estas primeras estimaciones, basadas en cálculos nacionales y sondeos a pie de urna.

Según datos ofrecidos por el Parlamento Europeo, la participación en estas elecciones, sin contar con el Reino Unido, ha sido la más alta en veinte años, de cerca del 51 %. Se trata de la primera vez que hay un aumento de participación, pues la tendencia en los últimos 40 años había sido a la baja.

La proyección más actualizada del reparto de escaños ofrecida por la Eurocámara se ha realizado con base en sondeos a pie de urna en 15 países y encuestas pre-electorales de intención de voto en 13 países.

