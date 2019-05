El PPE y Socialistas mantienen primera y segunda plaza en el PE pero descienden

Madrid (EuroEFE).- Las dos principales familias políticas del Parlamento Europeo (PE), los conservadores del PPE y los socialdemócratas del S&D, mantendrían su primera y segunda posición, respectivamente, en la próxima legislatura (2019-2024), pero por primera vez no sumarían una mayoría estable.

Según las estimaciones difundidas este domingo por el PE, las elecciones celebradas entre el jueves y este domingo en los 28 estados de la Unión Europea han dado el triunfo al Partido Popular Europeo (PPE), con 216 escaños, seguido de la Alianza de los Socialistas y Demócratas europeos (S&D), con 185 eurodiputados, de un total de 751, pero ambos registrarían importantes pérdidas.

Según las estimaciones difundidas hoy por el PE, las elecciones celebradas entre el jueves y este domingo en los 28 estados de la Unión Europea han dado el triunfo al Partido Popular Europeo (PPE), con 177 escaños, seguido de la Alianza de los Socialistas y Demócratas europeos (S&D), con 147 eurodiputados, de un total de 751, pero ambos registrarían importantes pérdidas.

Las encuestas apuntan a un avance claro de los liberales proeuropeos en el Reino Unido, en detrimento de conservadores y laboristas, un cambio de tendencia efímero, no obstante, dado que el Reino Unido abandonará la Unión como muy tarde a finales de octubre, y los eurodiputados elegidos hoy tendrán que abandonar el hemiciclo.

Al margen de la composición del hemiciclo, que va despejándose poco a poco a medida que la Eurocámara publica resultados oficiales, la noticia de la noche en la sede del PE era el aumento de la participación popular

4 days. 28 countries. Millions of registered voters. All across the EU, voters came out to have their say in the #EUelections2019. Watch how the biggest transnational vote in the world unfolded today pic.twitter.com/lV5CtT1w3B