El PPE gana unas elecciones marcadas por el auge de liberales y Verdes

Bruselas (EuroEFE).- El Partido Popular Europeo (PPE) ha ganado las elecciones al Parlamento Europeo (PE) y se mantendrá como primera fuerza con 178 escaños, aunque perdería 38 con respecto a la legislatura pasada, según los resultados provisionales dados a conocer por la propia institución.

La Alianza de los Socialistas y Demócratas europeos (S&D) será el segundo grupo con más presencia en el hemiciclo europeo con 152 eurodiputados, 33 menos que ahora, mientras que los liberales de ALDE suben 39 escaños con respecto a la pasada legislatura y lograrán 108 asientos en el hemiciclo.

Latest provisional results of the 2019 European elections (for more information check https://t.co/cy2uaAq3bY): pic.twitter.com/4iwKOXeG7w — European Parliament (@Europarl_EN) 26 de mayo de 2019



Tras unos comicios en los que la participación subió al 50,5 %, frente al 42 % en 2014, Los Verdes se convertirán en el cuarto grupo de la Eurocámara con 67 eurodiputados, 15 más que en la legislatura anterior.

Le seguirían con 61 escaños (16 menos) el grupo de los Conservadores y Reformistas, en el que se integraron los conservadores británicos o el partido nacionalista-conservador polaco Ley y Justicia (PiS).

Por el contrario, aumentaría en 19 eurodiputados, hasta los 55, el grupo Europa de las Naciones y La Libertad (ENF) del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, de Marine Le Pen, que acoge a formaciones nacionalistas y xenófobas como la italiana Liga Norte, el austríaco FPÖ, el holandés PVV o el belga Vlaams Belang.

El grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa (EFDD), liderado por el británico UKIP de Nigel Farage, uno de los artífices del "brexit", obtendría 53 escaños, 11 más.

Por el contrario, el grupo de la Izquierda perdería 13 eurodiputados y se quedaría con 39 escaños en la nueva Eurocámara, según los resultados provisionales.

El grupo de los No Inscritos -no afiliados a ninguna de las familias políticas europeas- obtendría 7 eurodiputados. Y el grupo Otros, en el que se cuentan los eurodiputados nuevos que no formaban parte de ninguno de los grupos existentes en la legislatura anterior, como el español Vox, tendría 31 asientos en el nuevo hemiciclo.

50.5% of EU citizens eligible to vote took part in the European elections, the highest turnout in 20 years. pic.twitter.com/2Z6IJmAih0 — European Parliament (@Europarl_EN) 26 de mayo de 2019

Los partidos euroescépticos han aumentado su representación en las elecciones, aunque no han obtenido un número de escaños que les permita bloquear por sí solos votaciones clave, como se temía en los sondeos.

La suma de los Conservadores y Reformistas (ECR), con 61 escaños; el grupo de la Europa de las Naciones y la Libertad (ENF), con 57, y el grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa (EFDD), con 54 eurodiputados, llega a 172 escaños, un incremento de 17 frente a los 155 que sumaban en la anterior legislatura.

No obstante, ni siquiera formando un único grupo político -improbable por la heterogeneidad de los partidos que estarían incluidos- serían la primera fuerza de la Eurocámara, una posición que consigue el Partido Popular Europeo (PPE).



Victoria conservadora y auge verde en Alemania

Los primeros resultados parciales difundidos de las elecciones europeas en Alemania confirman que el bloque conservador de la canciller Angela Merkel es la fuerza más votada, pese a las pérdidas sufridas, así como el auge de los Verdes.

El bloque conservador, integrado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), se situó en primera posición con el 30,9 % de los votos, una caída de cinco puntos respecto a 2014, según las cifras de la autoridad electoral escrutados 309 de los 401 distritos.

Sus socios de coalición, el Partido Socialdemócrata (SPD), cayeron al 16 % -once puntos menos que en las anteriores europeas- y quedaron rebasados como segunda fuerza por los Verdes, con un 20,4 %, lo que dobla sus resultados en las europeas de 2014.

En cuarta posición se situó la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), con un 10,2 %, un porcentaje que sitúa a esa formación algo por debajo de sus expectativas, seguida por el Partido Liberal (FDP), con un 5,4 %, y la Izquierda, con un 4,4 %.

El bloque conservador acudía a estos comicios con el líder del Partido Popular Europeo (PPE), el bávaro Manfred Weber, como cabeza de lista común y aspirante respaldado por Merkel para la presidencia de la Comisión Europea (CE).

La ultraderecha se fortalece en tres de las grandes potencias europeas

FRANCIA

La extrema derecha francesa revalidó este domingo en las elecciones europeas el triunfo que había conseguido hace cinco años y asestó la primera derrota al presidente Emmanuel Macron desde que se lanzó en 2016 a la arena política.

Con una participación récord en este tipo de comicios en Francia, del 52 %, diez puntos más que en las pasadas europeas, la Agrupación Nacional que preside Marine Le Pen obtuvo en torno a un cuarto de los votos, con casi el 80 % del voto escrutado.

Eso le permitiría llevar a la Eurocámara 22 diputados, dos menos de los que tiene en la actualidad.

El partido de Macron obtuvo 4 puntos menos, lo que le dará al presidente francés 21 eurodiputados.

La gran sorpresa de la noche electoral la firmaron los ecologistas, que se erigieron como tercera fuera electoral con más del 12 % de los sufragios y 12 diputados. Descalabro, por otro lado, de los conservadores de Los Republicanos, que con poco más del 8 % de los sufragios obtendrán 7 diputados frente a los 20 actuales.

Los izquierdistas de La Francia Insumisa, que aspiraban a la tercera posición, se quedaron en la quinta, con poco más del 6 % de los votos que les permitirán tener seis eurodiputados, los mismos que los socialistas, que tenían 13.

REINO UNIDO

El Partido del Brexit del populista Nigel Farrage ha arrasado en las elecciones europeas celebradas en el Reino Unido, según los primeros resultados, que otorgan a la formación antieuropea el 33 % de los votos.

Cuando se han escrutado 26 de las 373 localidades correspondientes a las 12 regiones británicas donde se ha votado, la formación de Farage ha obtenido el 33% de los votos, seguida de los pro-europeos del Partido Liberal Demócrata con el 20,1%, los Laboristas con el 16,1%, los Verdes con el 10,6 % y los conservadores en quinto puesto con el 8%.

El Reino Unido se divide en 12 regiones electorales: 9 en Inglaterra y las otras tres en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y elegirá un total de 73 eurodiputados.

El avance de la formación de Farage, favorita según las encuestas de opinión, se interpreta como un mensaje de que el país, que se encuentra en pleno proceso del "brexit", quiere abandonar la Unión Europea (UE).

El Reino Unido se ha visto obligado a participar en estos comicios pese a que abandonará el bloque comunitario, como muy tarde el 31 de octubre, por lo que los eurodiputados elegidos abandonarán sus escaños en el Parlamento Europeo tan pronto como se materialice la desconexión entre Londres y Bruselas.

ITALIA

La ultraderechista Liga, que lidera el ministro del Interior y vicepresidente del Gobierno italiano, Matteo Salvini, se perfila como el partido más votado en el país en las elecciones al Parlamento Europeo, pues los primeros datos provisionales le otorgan el 32,67 % de los votos.

El recuento en Italia avanza lentamente. Dos horas después del cierre de los colegios se habían escrutado solo los votos de 8.796 de los 61.576 centros electorales, según publicó el Ministerio del Interior italiano en su página web.

Estos datos otorgaban al otro socio gubernamental, el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S), un 16,84 % de las papeletas, por detrás del Partido Demócrata (PD, centroizquierda), que tiene por el momento el 24,84 %.

El crecimiento de la Liga en Italia ha sido exponencial, pues en las pasadas elecciones europeas de 2014 obtuvo solo un 6,16 % de los votos, mientras que en aquella cita el PD del ex primer ministro Matteo Renzi se erigió como la primera formación, con el 40,82 %.

Los socialistas ganan en España y se llevan 20 eurodiputados

El Partido Socialista (PSOE) ha ganado las elecciones europeas en España con un 32,82 % de los votos, que le dan 20 de los 54 eurodiputados en juego, según datos oficiales con algo más del 96,25 % de los votos escrutados.

En segundo lugar quedó el conservador Partido Popular (PP), que obtuvo 12 escaños (20,11 % del voto), mientras que el liberal Ciudadanos (C's) logró 7 eurodiputados (12,21 %) y la coalición izquierdista Unidas Podemos obtuvo 6 escaños (10,07 %).

El ultraderechista Vox consiguió 3 eurodiputados con el 6,22 % de los votos, mientras que la coalición de partidos nacionalistas Ahora Repúblicas logró otros 3 con el 5,70 %.

Junts (lista encabezada por el expresidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia española) consiguió 4,65 % y 2 escaños, mientras que el último eurodiputado fue para la agrupación nacionalista y regionalista Coalición por una Europa Solidaria, con el 2,69 % de los votos.

Estos resultados muestran un claro ascenso de los socialistas, que ganan 6 eurodiputados respecto a las europeas de 2014, mientras que el PP pierde 4 y Ciudadanos suma cinco.

Vencen también los socialistas en Portugal, pero con récord de abstención

El gobernante Partido Socialista ha ganado las elecciones europeas en Portugal con el 33,4 % de los votos, una ventaja de más de 11 puntos porcentuales sobre el Partido Social Demócrata (PSD, centro-derecha), en una jornada marcada por un récord histórico de abstención, de cerca del 70 por ciento.

Con el 99,8 por ciento del escrutinio, los socialistas llevarán 6 diputados a la Eurocámara y mejoran el resultado de 2014, cuando consiguieron el 31,45 % de votos.

El PSD obtuvo el 22,15 % de los votos y 4 eurodiputados, por debajo del 27,71 % de hace cinco años, aunque en aquella ocasión se presentaba en coalición con el democristiano CDS-PP.

La tercera fuerza fue el marxista Bloco de Esquerda, uno de los vencedores de la noche, ya que obtuvo el 9,8 % de los sufragios (4,56 % en 2014) y 1 eurodiputado.

La abstención batió un récord y se situó en el 68,7%, la cifra más alta en unas elecciones europeas en Portugal.

Aplastante victoria del nacionalista Orbán en Hungría

El partido Fidesz del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha logrado una aplastante victoria en las elecciones europeas con el 52,1 % de los votos, con lo que se hará con 13 de los 21 escaños del país en la Eurocámara, frente a los 12 que tiene actualmente.

Con el 99,9 % del voto ya escrutado, este resultado aumenta así el peso del Fidesz en la Eurocámara, algo que puede tener mucha importancia cuando decida a qué familia política se une.

El Partido Popular Europeo (PPE) suspendió el pasado marzo la pertenencia al grupo del Fidesz, por considerar que sus políticas violan los valores de esa familia política.

Desde entonces se espera que Orbán decida si mantiene a su partido en el PPE, del que aún es formalmente miembro, o se acerca a la alianza de fuerzas ultranacionalistas que encabeza el viceprimer ministro italiano y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, y en la que está también la francesa Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, y los ultras austríacos del FPÖ.

Tras votar, Orbán explicó a los periodistas que después del escándalo que ha causado la ruptura de la coalición entre el PP austríaco y los ultranacionalistas "se ha acabado el modelo austríaco" y que ahora seguirá el "modelo italiano", aunque sin concretar a qué se refería.

Sea como sea, el portavoz del Gobierno adelantó que Orbán hará un anuncio al respecto en la cumbre de la UE de este martes.

En Grecia batacazo de Tsipras, que anuncia elecciones anticipadas

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha anunciado elecciones anticipadas ante el descalabro sufrido por su partido Syriza en los comicios europeos, los primeros que se celebraban tras la salida del rescate.

Ante la clara victoria de la conservadora Nueva Democracia, que ganó con nueve puntos de ventaja sobre Syriza, y en una jornada en la que también se celebraban comicios locales y regionales, con descalabros similares, Tsipras optó por no disimular la gravedad de lo ocurrido a su partido y no esperó hasta el final regular de la legislatura en otoño.

"En cuanto se haya celebrado la segunda vuelta de los comicios regionales locales y regionales (el próximo domingo), pediré al presidente que convoque inmediatamente elecciones", anunció Tsipras tras conocerse los resultados, que daban a Syriza el 24 % de los votos frente al 33 % obtenido por Nueva Democracia.

Tsipras había convertido estos comicios en una moción de confianza sobre su plan de alivio social y la respuesta fue negativa.

Los democristianos ganan con claridad en Austria

El Partido Popular (ÖVP) ha ganado con claridad las elecciones europeas en Austria, al conseguir un 34,9 % de los votos (27,0 % en 2014), según el escrutinio final junto con una proyección para el voto por correo.

Detrás de la formación del canciller federal, Sebastian Kurz, se encuentra el partido socialdemócrata SPÖ, con 23,4 % de los votos (24,1 % en 2014), y en tercer lugar los ultranacionalistas del partido liberal FPÖ, con el 17,2 % (19,7 % en 2014) de los votos, informó la televisión pública ORF.

La recta final de la campaña para estos comicios estuvo dominada por un vídeo publicado por la prensa alemana en el que se ve al ahora exjefe del FPÖ y exvicecanciller, Heinz-Christian Strache, prometiendo favores políticos a una supuesta empresaria rusa a cambio de donaciones ilegales para su partido.

A causa de estas revelaciones, grabadas de forma clandestina en una finca en Ibiza en 2017, la coalición entre el ÖVP y el FPÖ saltó por los aires y se convocaron nuevas elecciones para septiembre.

A pesar de ello, los ultranacionalistas solo perdieron hoy 2,5 puntos porcentuales con respecto al resultado electoral de 2014, mientras que el ÖVP sube casi ocho puntos porcentuales.

La participación en estas elecciones fue casi del 59 %, más de 13 puntos porcentuales por encima del 2014.

Triunfo socialdemócrata y caída de la ultraderecha en Países Bajos

El partido socialdemócrata PvdA gana las elecciones europeas en Holanda, con seis escaños (tres más que ahora) de los 26 que elige el país en el Parlamento Europeo, mientras que la ultraderecha de Geert Wilders (PVV) pierde sus cuatro representantes, según datos oficiales.

La alianza ALDE, que suma en Holanda al Partido Popular para la Libertad y Democracia (VVD), con 4 escaños, y a los progresistas D66, con 2, queda empatada con los seis europarlamentarios que tendrán los socialdemócratas de Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea y candidato a su presidencia.

Les sigue la alianza conservadora ACRE, que acoge a Unión Cristiana (CU), con dos eurodiputados, y al nuevo partido de la ultraderecha, Foro para la Democracia (FvD), que entra por primera vez en el Parlamento Europeo con 3 asientos, aunque menos de lo que le otorgaban las encuestas en base a la victoria electoral que tuvo en las elecciones provinciales de hace dos meses.

El gran perdedor de estos comicios es el Partido de la Libertad (PVV), del populista Geert Wilders, que no conserva ninguno de los cuatro escaños que tenía en el Parlamento Europeo, siguiendo una tendencia que ya se veía a nivel nacional, con la perdida de sus votantes hacia FvD.

Liderazgo de los socialdemócratas en Suecia

El Partido Socialdemócrata se ha impuesto en las elecciones europeas en Suecia con algo más de una cuarta parte de los votos, en unos comicios en los que la ultraderecha fue la fuerza que experimentó una mayor subida y quedó tercera.

Los socialdemócratas del primer ministro, Stefan Löfven, lograron el 23,7 %, 0,4 puntos menos que en los comicios de 2014, y mantienen sus cinco eurodiputados, por delante del Partido Conservador, con el 16,7 % (tres puntos más), lo que les sirve para ganar un eurodiputado y sumar cuatro, informó la Autoridad Electoral sueca.

El resultado provisional, escrutado el 91 % de los distritos electorales, coloca al ultraderechista Demócratas de Suecia como tercera fuerza, condición que ya ostenta en el Parlmento sueco, con el 15,6 %, seis puntos más que hace cinco años, lo que le otorga tres escaños, uno más.

El socio de gobierno de Löfven, el Partido del Medio Ambiente, retrocedió cuatro puntos hasta el 11,4 % y perdió la mitad de sus diputados, con lo que se queda en dos.

Los ecologistas habían sido la sensación de las elecciones de 2014, donde fueron la segunda fuerza más votada.

Los liberales vencen en Dinamarca y ultraderecha se derrumba

El Partido Liberal ha logrado una inesperada victoria en las elecciones europeas en Dinamarca con el 23,4 %, un punto y medio más que el Partido Socialdemócrata, favorito en las encuestas, mientras que la ultraderecha se ha derrumbado.

Escrutado el 96 % de los votos, los liberales del primer ministro, Lars Løkke Rasmussen, subieron seis puntos y medio y lograron cuatro escaños, el doble que en 2014, un resultado mucho mejor del que le auguraban los sondeos previos.

Los socialdemócratas obtuvieron el 21,9 %, casi tres puntos más, pero insuficiente para aumentar sus tres escaños.

El gran perdedor fue el xenófobo Partido Popular Danés (DF), que no pudo repetir el histórico triunfo de hace cinco años, con el 26,6 %, y se derrumbó hasta el 11 % y la cuarta posición, perdiendo tres de sus cuatro eurodiputados.

La marca de los populares europeos vence en Rumanía

El opositor Partido Nacional Liberal (PNL), la actual marca de los populares europeos en Rumanía, ha ganado las elecciones europeas al obtener el 28 % de los votos, según datos oficiales con el 70 por ciento de los colegios electorales escrutados.

De esta forma, el PNL sube 13 puntos porcentuales respecto a los resultados que consiguió en las europeas de 2014, mientras que el gobernante Partido Social Demócrata (PSD) pierde 11 puntos y cae al 25 %.

La participación fue del 50,8 %, 18 puntos más que en 2014 y la más alta registrada nunca en unas europeas desde el ingreso del país a la UE en 2007.

Por detrás del PSD y el PNL se sitúa la formación proeuropea USR PLUS, que ha obtenido un 17,4 % en su primera participación en unas elecciones europeas y se integrará en la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).

Estos resultados suponen una contundente derrota del Gobierno que forman socialdemócratas y liberales.

El partido populista del primer ministro gana en la República Checa

La Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO), el partido populista del primer ministro checo, Andrej Babis, ha ganado las elecciones europeas en la República Checa con el 21,2% del voto y 6 eurodiputados, frente a los 4 logrados en 2014.

El movimiento populista de Babis, que forma parte de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) y es crítico con la gestión de Bruselas, refuerza su presencia en la Eurocámara, a diferencia de su socio gubernamental, los socialdemócratas de CSSD, que pierden sus cuatro representantes.

Los conservadores euroescépticos de ODS, integrado en la fracción de los Conservadores y Reformistas Europeos (CRE), obtuvieron el 14,5% del voto y 4 diputados, frente a los 2 que tenían hasta ahora.

El Partido Pirata, uno de los grandes ganadores de estas elecciones, se estrena en la Eurocámara tras lograr el 14% del voto y 3 diputados, que podrían ir a parar al grupo de Los Verdes / Alianza Libre Europea (Greens-EFA).

Los conservadores se imponen en Croacia

La conservadora Unión Democrática Croata (HDZ), miembro del Partido Popular Europeo, ha ganado las elecciones europeas con el 23 % de los votos, logrando cuatro escaños, los mismos que el Partido Socialdemócrata (SDP).

Con el 99 por ciento de las papeletas escrutadas, el socialdemócrata SDP ha quedado segundo, con el 19 % de los votos.

Los conservadores tienen así un diputado menos que hasta ahora, mientras que los escaños del SDP aumentan de dos a cuatro. Los ultranacionalistas "Soberanistas" han logrado más del 8 % y un eurodiputado.

La sorpresa de estas elecciones la ha dado la Lista independiente de Mislav Kolakusic, que tiene casi el 8 % de los votos y un escaño, tras una campaña basada en la lucha contra la corrupción.

En Eslovenia también vencen los conservadores

La coalición conservadora y opositora SDS-SLS ha ganado con claridad las elecciones europeas en Eslovenia, con el 26,5 % de los votos, según datos oficiales -aunque incompletos- de la Comisión Electoral Estatal.

Con ello, los conservadores, que forman parte del Partido Popular Europeo (PPE), se hacen así con tres de los ocho escaños eslovenos en el Parlamento Europeo.

El partido liberal LMS (ALDE), del primer ministro Marjan Sarec, alcanzó el 15,6 % (dos escaños) y su socio de gobierno, los socialdemócratas (SD-S&D), casi un 19% (dos escaños). El opositor partido conservador Nueva Eslovenia (NSi) alcanzó un 11,1 %, suficiente para un escaño en la Eurocámara.

El partido de la presidenta electa Caputova, en cabeza en Eslovaquia

La coalición de izquierda liberal y europeísta Progresivne Slovensko-Spolu (PS) ha ganado las elecciones europeas en Eslovaquia con el 20,11 % de los votos, según datos oficiales de la Oficina Estadística.

El PS, una formación fundada en 2017 y sin presencia aún en el Parlamento eslovaco, entra en la Eurocámara con cuatro de los trece diputados que le aporta Eslovaquia.

Este nuevo partido fue fundado por Zuzana Caputova, la abogada que el pasado abril ganó las elecciones presidenciales y que asumirá el cargo el 15 de junio. El PS ha anunciado que se integrará en el grupo de los liberales de ALDE en el Parlamento Europeo.

El gobernante Partido Socialdemócrata (SMER), por su parte, se queda con el 15,72% y tres eurodiputados, perdiendo a uno.

En Letonia se imponen los liberal-conservadores

El partido liberal-conservador Nueva Unidad (JV), del vicepresidente saliente de la Comisión Europea (CE) Valdis Dombrovski, se impuso en las elecciones europeas celebradas en Letonia, con el 26, 24 % de los votos y dos escaños.

En segunda posición se colocó, según los resultados oficiales, el partido de los socialdemócratas prorrusos de Harmony, con un 17,45 % de los sufragios y dos escaños.

A continuación se sitúan los nacionalistas de Alianza Nacional (NA), que obtuvieron en los comicios europeos un 16,40 % de los votos y también accedieron a dos escaños en el Parlamento Europeo.

El partido liberal Desarrollo/para alcanzó un 12,42 % de los votos y un escaño, mientras que la Unión de Letones Rusos reunió un 6,24 de los votos, que le proporcionan un escaño en el europarlamento.

Los comicios europeos alcanzaron en Letonia una participación del 33 %, lo que supone un leve aumento respecto al 30,2 % registrado en 2014.

Empate entre conservadores y liberales en Luxemburgo

El partido conservador CSV y el liberal DP lograron cada uno dos escaños en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en Luxemburgo y juntos acumulan cuatro de los seis escaños que le corresponden a este pequeño país centroeuropeo.

El DP del primer ministro, Xavier Bettel, fue la formación más votada en Luxemburgo, con un 21,44 %, prácticamente empatada con el CSV del actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que logró un 21,10 %, según los resultados oficiales provisionales que proporciona la Eurocámara.

También consiguen un escaño los Verdes, que obtuvieron un 18,91 % del voto, y otro los socialdemócratas del LSAP, con un 12,19 %.

Información elaborada con aportaciones de las delegaciones de EFE en Europa (edición: Miriam Burgués)