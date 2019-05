Pedro Sánchez buscará "construir una Europa social"

Madrid/Bruselas (EuroEFE).- El líder socialista español y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, avanzó este lunes que buscará "construir una Europa social" tras la victoria de su partido, el PSOE, en las elecciones europeas, en las que se convierte en el primer partido de los Socialdemócratas europeos.

Los socialistas españoles lograron casi un 33 % de los votos y 20 de los 54 eurodiputados en juego, y Sánchez proclamó el "orgullo" de ese resultado pero también la "responsabilidad de construir una alternativa socialdemócrata" frente a las políticas de "recortes, precariedad y falta de oportunidades".

Con estos resultados, el PSOE español se convertirá en el primer partido, por número de escaños, en el Grupo Socialdemócrata del Parlamento Europeo.

Sánchez avanzó que los eurodiputados socialistas trabajarán para que retos como la lucha contra el cambio climático o la digitalización se conviertan en "oportunidades" para promover el desarrollo tecnológico y el empleo en la Unión Europea.

En una comparecencia en medio del recuento para los comicios locales y regionales que también se celebraron en España, Sánchez advirtió al Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C's) para que no pacten en esos ámbitos con los ultraderechistas de Vox.

La voluntad de los españoles "es avanzar, no involucionar", señaló Sánchez, quien recordó a PP y C's su "responsabilidad" de no pactar con la ultraderecha, algo que "no va a ser entendida en Europa por parte de partidos liberales y conservadores".

Pedro Sánchez destacó que el PSOE se ha consolidado como "la primera fuerza" en el país, al ser el partido más votado en los comicios europeos y municipales, y también en la mayoría de las 12 regiones que estaban hoy en juego.

Borrell atribuye la victoria del PSOE a su tradición profundamente europeísta

El número uno del PSOE al Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha destacado la tradición "profundamente europeísta" que caracteriza a su partido, razón a la cual atribuye su victoria en los comicios de este domingo, y ha agradecido al líder socialista, Pedro Sánchez, haber podido liderar la lista.

El hasta ahora ministro de Asuntos Exteriores ha considerado que el PSOE "influyó mucho en la construcción europea", teniendo en cuenta que España cargó con un "peso" más grande en el desarrollo del proyecto europeo, según ha afirmado.

"Ahora tenemos las condiciones para volverlo a hacer y conseguir una Europa más democrática, más cercana y con mayor peso", ha dicho.

Borrell ha insistido en que quiere que la Unión Europea sea más "social", "digital" y "ecológica, y ha apostado por implantar políticas concretas en esos ámbitos.

"Esas tres cosas a la vez seguirán haciendo de Europa el lugar del mundo donde la libertad política, la solidaridad social y el progreso económico se han conseguido mejor que en otra parte", ha recalcado

Muchas gracias por la confianza a todos los que habéis dado esta clara victoria al @PSOE. Trabajaremos cada día para conseguir #LaEuropaQueQuieres.

"El PSOE es el partido más votado en las elecciones europeas" #EleccionesUE2019 https://t.co/toRblXuTr1 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 26, 2019

El PSOE se convierte en el primer partido de los Socialdemócratas europeos

El PSOE se perfila como el primer partido por número de escaños (20) del Grupo Socialdemócrata del Parlamento Europeo, por delante del Partito Democratico italiano (18) y del SPD alemán (15).

En la legislatura europea que ahora termina, el primer partido nacional por escaños del grupo europarlamentario Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) fue el Partito Democratico, que obtuvo 23 escaños que le situaron por delante de los 21 del SPD, mientras que el PSOE logró 14 eurodiputados y los laboristas británicos 12.

El ascenso del PSOE en su grupo parlamentario europeo se enmarca en un contexto de notable declive del voto socialdemócrata en el conjunto de la Unión Europea (UE), que pasa de 191 escaños en la Eurocámara configurada tras las elecciones de 2014 a los 152 de los nuevos comicios.

En ese escenario, según indicaron a Efe fuentes parlamentarias, se abre la posibilidad de que la presidencia del grupo parlamentario S&D pueda recaer en un eurodiputado del PSOE, cuya lista encabezó el ministro de Exteriores en funciones y expresidente del Parlamento Europeo (2004-2007), Josep Borrell.

Las mismas fuentes señalaron que la delegación alemana está "inquieta" ante la perspectiva de poder perder la presidencia del grupo que ahora ejerce Udo Bullmann por el batacazo electoral de un SPD pues, más allá de retroceder en escaños, los socialistas alemanes han quedado relegados a la tercera fuerza política de su país, superados por los Verdes.

Reparto de los escaños para España en la Eurocámara

De los 54 escaños en liza, el PSOE obtiene 20, seguidos del PP, que se queda con 12, según los resultados con el 94,50 por ciento de los votos escrutados en una cita electoral con una participación que se ha disparado y ha sido del 64,25 por ciento, 18,42 puntos más que hace cinco años.

Ciudadanos se convierte en tercera fuerza, con siete escaños en la Eurocámara, seguido de Unidas Podemos-IU, que logra seis representantes, y de Vox, que entra en el Parlamento Europeo con tres eurodiputados.

Puigdemont y Junqueras consigen escaños en la Eurocámara

La lista de 54 eurodiputados se completa con los 3 que obtiene Ahora Repúblicas (5,71 por ciento), los 2 de Junts (4,63 por ciento) y un diputado que logra la coalición CEUS, gracias al 2,64 por ciento de los votos.

Los socialistas han conseguido pasar de 14 a 20 escaños en el Parlamento Europeo, mientras el PP ha perdido 4, al pasar de los 16 que obtuvo en la anteriores elecciones a los 12 actuales.

Por su parte, Ciudadanos mejora su representación al subir de 2 a 7 escaños y cuadruplicar su porcentaje de votos, en tanto que Podemos suma un escaño a los cinco que ya tenía en el Parlamento.

Entre los resultados electorales destaca que la candidatura en la que está integrada ERC, Ahora Repúblicas, obtiene 3 representantes, entre ellos el líder del partido, Oriol Junqueras, en prisión provisional por la causa del procés independentista.

También entra en la Eurocámara el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, actualmente huido de la justicia en Bélgica, y que encabeza la lista de Junts, que ha logrado 2 escaños.

Información elaborada con aportaciones de los sdervicios de Nacional e Internacional de EFE (edición: Catalina Guerrero)

