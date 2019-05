El Partido del Brexit arrolla en los comicios europeos

Londres (EuroEFE).- El Partido del Brexit del eurófobo Nigel Farage logró un triunfo arrollador en los comicios europeos en el Reino Unido frente a los batacazos de conservadores y laboristas, a falta de conocerse los resultados de Escocia e Irlanda del Norte.

Con una participación del 36,2 %, de las 12 áreas electorales escrutadas -9 en Inglaterra y las otras tres en Escocia, Gales e Irlanda del Norte- la formación de Farage se impuso con 28 eurodiputados -de un total de 73- y el 28 % de los votos en todas, a excepción de Londres y -según las proyecciones- Escocia.

En cambio, los "tories", profundamente divididos y en busca de reemplazo para su primera ministra, Theresa May, que dimitirá el 7 de junio, quedaron relegados al quinto lugar con apenas un 9,1 % de los votos.

Con el "brexit" sin un rumbo claro, el Partido Conservador obtuvo apenas 3 eurodiputados -perdiendo 15- y, con 1.510.874 votos, para posicionarse por debajo de los Verdes, que ganaron 7 escaños -con el 4 % del respaldo.

Otro triunfador de estos comicios fue el Partido Liberal Demócrata, de vocación totalmente pro europea, que enderezó los aciagos resultados de 2014 para posicionarse en segundo lugar con el 20 % del voto.

Con un mensaje claramente europeísta, los liberaldemócratas tiene ahora 15 eurodiputados -sumaron 14-, un fuerte contraste frente al castigo ciudadano que sufrieron en 2014 cuando se quedaron con apenas un escaño en el Parlamento europeo, castigados por su pacto con los "tories" para formar un Gobierno de coalición.

En Londres -donde dominan los apoyos a la permanencia en la UE-, los Liberal Demócratas se proclamaron ganadores con tres eurodiputados, seguidos de los Laboristas y del Partido del Brexit -con dos cada uno-.

La nueva formación política Change UK -compuesta por exdiputados laboristas y conservadores- no logró, en cambio, ni un solo escaño en estas elecciones.

Otro gran derrotado fue el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, en tercer lugar con 10 eurodiputados -tras perder 8- y que, a falta de las dos áreas regionales que quedan por escrutar, podría terminar con menos del 15 % de los votos, un resultado humillante para esa formación.

Ante la apabullante victoria del Partido del Brexit, Nigel Farage afirmó que "los Laboristas y los conservadores podrían aprender una gran lección esta noche" y avisó de que su partido ambiciona "ser parte del equipo negociador del Brexit".

"Si no abandonamos la UE el 31 de octubre, los resultados de esta noche se repetirán en unas elecciones generales", vaticinó el político.

Never before in British politics has a party just 6 weeks old won a national election.



If Britain does not leave the EU on October 31st, these results will be repeated at a general election.



History has been made. This is just the beginning.pic.twitter.com/J7xqwdwZin