Comienza la batalla por los puestos claves en la UE

Bruselas (EuroEFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea lanzaron este martes el debate a Veintiocho sobre la renovación de los altos cargos de las instituciones comunitarias, aunque sin barajar todavía nombres, una negociación en la que varios países han empezado ya a tejer alianzas.

Los Veintiocho tienen que consensuar los nombres de los cuatro principales cargos políticos de la Unión: la Presidencia del Consejo Europeo, la de la Comisión, la del Parlamento y la Alta Representación de la Unión para Asuntos Exteriores.

Se trata del primer encuentro de líderes tras las elecciones europeas, que el pasado domingo dibujaron una Eurocámara fragmentada en la que populares y socialdemócratas no han revalidado su mayoría y necesitarán contar con los liberales para el reparto de los cargos que se ponen sobre la mesa los próximos meses.

Tras aproximadamente cuatro horas de reunión, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, explicó en rueda de prensa que ningún candidato está excluido en la carrera por la presidencia de la Comisión, cuya nominación corresponde a los países. No obstante, el político polaco reiteró que no se aceptará el "automatismo" que supone el sistema de candidatos principales por el que aboga la Eurocámara, quien tiene el voto final.

La mayoría de partidos europeos es partidaria de que el Consejo nomine a uno de los cabezas de lista de las formaciones, como el popular Manfred Weber o el socialdemócrata Frans Timmermans, pero los tratados no obligan a los países a optar por uno de ellos.

"Creo que estaba claro desde el principio, también en el Parlamento, que para el Consejo las obligaciones de los tratados son más importantes que los inventos e ideas políticas. Por eso repetimos nuestra posición de que no hay automatismos, y creo que para nuestros colegas en el Parlamento no es un problema aceptar este hecho", dijo Tusk. En este contexto añadió que quiere mantener "las mejores relaciones" con la Eurocámara durante las negociaciones.

El presidente del Consejo reiteró que durante las negociaciones buscarán mantener un equilibrio geográfico, de países grandes y pequeños, de afiliación política y de género, aunque por primera vez admitió que "en el mundo real un equilibrio perfecto puede ser difícil de obtener".

Sin embargo, sí que apuntó a que hay una mayoría entre los líderes que está dispuesta a cumplir con el equilibrio de género; esto es, que haya al menos dos mujeres en los cinco cargos en juego: las presidencias de la Comisión, el Consejo, el Parlamento (no elegido por los países), el alto representante de la UE para la política exterior y el Banco Central Europeo, cargo este que no tiene que renovarse hasta final de año.

The European elections are a good omen for the EU with the highest turnout in 25 years. This proves that the EU is a strong, pan-European democracy, which citizens care about.

