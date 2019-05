El Gobierno escocés presenta la ley para un nuevo referéndum de independencia

Edimburgo (EuroEFE).- El Gobierno de Escocia presentó este miércoles ante el Parlamento regional el proyecto de ley para celebrar un segundo referéndum de independencia del Reino Unido, un trámite para el que requiere el acuerdo del Ejecutivo británico, que por ahora mantiene su negativa a consensuar una consulta.

Tras la publicación del texto legal, la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, afirmó que "ahora más que nunca" es "esencial" que Escocia mantenga "las opciones abiertas" para que sus ciudadanos "tengan la oportunidad de elegir un futuro mejor".

"Un referéndum de independencia dentro de este periodo parlamentario dará a Escocia la oportunidad de elegir ser una nación europea independiente, en lugar de tener un futuro con el 'brexit' impuesto sobre nosotros", declaró.

