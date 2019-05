La CE ve indicios de campaña de bulos anti-islam y pro-Vox en comicios europeos

Bruselas (EuroEFE).- El comisario europeo de Seguridad, Julian King, señaló este miércoles que las recientes elecciones europeas "no fueron una zona libre de desinformación" y apuntó que se han detectado actitudes maliciosas en redes sociales en países como España, Francia, Italia, Alemania o Austria.

"Estas elecciones han salido bien", con la participación más alta de los últimos 20 años (50,4 %), pero "no fueron una zona libre de desinformación", fenómeno que sigue siendo "un desafío formidable", dijo King en la primera conferencia para explorar el fenómeno de las noticias falsas ("fake news") organizada en Bruselas por la ONG EU DisinfoLab.

El máximo responsable de la Comisión Europea en materia de lucha contra la manipulación informativa explicó que "algunos esperaban más ataques coordinados de amplia escala (...) como hemos visto en años previos en Francia en la campaña contra Emmanuel Macron (en las elecciones presidenciales de 2017) o en Estados Unidos".

No parece que fuera el caso en las elecciones al Parlamento Europeo y, aunque aún es "pronto" para un informe en profundidad, sí hay indicios de que en España se produjo "una campaña coordinada anti-islam" para favorecer el discurso del partido de ultraderecha Vox, agregó el comisario europeo.

Algo similar a lo que pasó en Francia con mensajes relacionados con los "chalecos amarillos", añadió el comisario, quien subrayó que no se trata de casos aislados, ya que también hay indicios sospechosos en países como Alemania, Italia, Letonia o Austria.

"Las actitudes maliciosas detectadas apuntan a dónde hay que trabajar más", añadió el comisario europeo de Seguridad, que apuntó tres ejes principales.

El primero pasa por "hacer más contra bots y cuentas falsas" en las redes sociales, el segundo consiste en mejorar la transparencia de los anuncios políticos, pese a que las plataformas digitales han hecho "progresos", y el tercero se refiere a "mejorar el acceso de los verificadores de datos y de los investigadores" de las plataformas, "especialmente en Facebook".

