Felipe VI avisa del error de abandonar la UE pero pide reformas a sus líderes

Aquisgrán (Alemania) (EuroEFE).- Felipe VI advirtió este jueves de la equivocación de quienes pretenden abandonar el "sueño europeo", pero animó a quienes sean elegidos a partir de ahora al frente de las instituciones de la UE a que impulsen las reformas necesarias para responder a las preocupaciones de los ciudadanos.

Felipe VI lanzó este mensaje en su intervención en el ayuntamiento de la ciudad alemana de Aquisgrán con motivo de la entrega del Premio Carlomagno al secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres.

El rey español fue el encargado de pronunciar el discurso de "laudatio" del homenajeado en una ceremonia en la que estuvieron presentes, entre otras autoridades, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker; los primeros ministros de Portugal, Antonio Costa, y Malta, Joseph Muscat; y el presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer.

Un discurso que pronunció casi en su totalidad en inglés aunque con algunas frases en español y otras en portugués en homenaje al premiado.

Felipe VI, que ya había asistido en otras ocasiones a la entrega del Premio Carlomagno, ha agradecido a los organizadores que en esta edición le hayan confiado la presentación de Guterres, al que ha calificado de "un amigo".

Para el rey, el sueño europeo comenzó en Aquisgrán hace siglos y sigue vivo en la actualidad gracias a la determinación de personas como el homenajeado.

El hecho de que Guterres sea en la actualidad secretario general de la ONU cree que debe servir para evidenciar que ese sueño europeo no termina en las fronteras comunitarias y que sus ideales son compartidos por millones de personas en todo el mundo.

De ahí que, sin citar expresamente el 'brexit' o algunos populismos, haya lamentado que en la actualidad haya quienes deseen abandonar ese proyecto europeo alegando que así estarán más abiertos a un nuevo mundo y dejarán atrás supuestas restricciones de la vieja Europa.

A su juicio, eso es un error, ya que cree que se equivocan tanto de siglo como de objetivo porque eso lleva a un mundo del pasado, de confrontación entre grandes potencias y bloques económicos.

Pero a la vez instó a no rechazar con desdén a los que renuncian a un proyecto supranacional europeo debido no a la nostalgia del pasado, sino al miedo a un presente y futuro incierto tras la reciente crisis económica.

"No debemos ignorar a aquellos que se sienten de esta manera, pero tampoco debemos pensar que no podemos traerles de vuelta a la causa Europea", añadió.

Por ello defendió que las instituciones europeas de las que se sienten excluidos esos ciudadanos respondan a sus preocupaciones y ayuden a satisfacer sus aspiraciones.

"Debemos reformar esas instituciones para hacerlas más efectivas y aplicando las lecciones aprendidas de la reciente crisis", recalcó el rey, quien consideró que hay propuestas razonables para hacerlo y que el impulso para llevarlas a cabo debe venir de los nuevos líderes que se designen para esas instituciones.

As a committed European and Secretary-General of the UN, the International Charlemagne Prize I received today is especially meaningful to me, but it is also a tribute to the commitment, service and sacrifice of the women and men of the @UN. pic.twitter.com/4mV5A4AnLw