Bierlein, primera mujer canciller de Austria

Viena (EuroEFE).- La jueza Brigitte Bierlein se ha convertido este jueves en la primera mujer de la historia que accede a la jefatura del Gobierno de Austria, designada por el presidente del país, Alexander van der Bellen, para encabezar un Ejecutivo de transición tras las turbulencias causadas por el "caso Ibiza"

Bierlein, presidenta del Tribunal Constitucional desde hace dos años, "será la primera canciller federal de la República de Austria", anunció el jefe del Estado a la prensa en el antiguo palacio imperial de Viena, sede de la presidencia.

In unserer Verfassung ist grundgelegt, dass an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen, der Bundespräsident eine Person als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin auszusuchen hat. Brigitte #Bierlein wird von mir zur #Bundeskanzlerin der Republik #Österreich ernannt. (1/3) pic.twitter.com/DlnX6wunDh