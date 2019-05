Por primera vez desde 2010, los liberaldemócratas lideran las encuestas en el R.Unido

Londres (EuroEFE).- Por primera vez desde 2010, el proeuropeo Partido Liberal Demócrata, que postula un segundo referéndum sobre la Unión Europea (UE), se sitúa en los sondeos por delante de los dos partidos tradicionales: el conservador y el laborista.

Una encuesta hecha por la firma YouGov señala este viernes que los liberaldemócratas han obtenido el 24 % de apoyo, la primera vez desde 2010 que se sitúan en primer puesto. Es la segunda vez desde que la firma hace encuestas, hace diecinueve años, que sucede esto: la primera vez fue en la campaña electoral de 2010, tras el primer debate entre candidatos, cuando los liberales demócratas se situaron en la primera posición; la segunda es ahora, con ocasión del "brexit".

Our latest Westminster voting intention has the Lib Dems in first place and the Brexit Party second place, with Labour and the Tories pushed into third:

Lib Dem - 24%

Brexit Party - 22%

Con - 19%

Labour - 19%

Green - 8%

UKIP - 1%

Change UK - 1%

Other - 6%https://t.co/ueScgptCmg pic.twitter.com/cC1yg2bsmD — YouGov (@YouGov) 30 de mayo de 2019

En las recientes elecciones europeas, la formación que lidera Vince Cable quedó en segundo lugar, por detrás del Partido del Brexit de Nigel Farage, al obtener 16 eurodiputados.

En la consulta publicada hoy, hecha entre el 28 y 29 de mayo, los liberaldemócratas subieron ocho puntos (quedan con el 24%) respecto a otra de los pasados 13 y 14 de mayo, mientras que la formación del Brexit subió cuatro puntos hasta situarse con el 22 % de respaldo.

Tanto los conservadores de Theresa May como los laboristas de Jeremy Corbyn perdieron seis puntos, hasta quedarse con el 19 % de apoyo, de acuerdo con YouGov, que entrevistó a 1.763 adultos.

En los comicios europeos, el partido de Farage quedó primero con 29 escaños, los liberaldemóocratas segundos con 16, los laboristas terceros con 10, los Verdes cuartos con 7 eurodiputados y los conservadores en quinto lugar con 4.

Nevertheless, it is clear that the ever extending Brexit process and Labour's ambiguity have opened up a gap in the market that the Lib Dems are filling. 41% of Remain voters now say they would vote Lib Dem, compared to Labour's 27% https://t.co/ueScgptCmg pic.twitter.com/feGmacsAYO — YouGov (@YouGov) 30 de mayo de 2019

Según la emprea YouGov, es ahora cuando los liberaldemócratas están aprovechando las circunstancias del "brexit", pese a que la postura de permanecer en la UE ha sido invariable desde que se convocó el referéndum en 2016. Pero en las elecciones generales de 2017 no pudo aglutinar los votos del 48 por ciento de los británicos que votaron por quedarse en la UE. Ahora, según el análisis de YouGov, los "remainers" ya no quieren, de manera activa, que siga adelante la posibilidad de que el próximo 31 de octubre se de paso a un "brexit" duro, como quieren parte de los conservadores. Por ello muchos votantes laboristas se están pasando a la liberaldemocracia.

La popularidad del líder laborista, Jeremy Corbyn, que impulsó el voto de la formación en las elecciones de 2017, se ha hundido. El 19 por ciento de los británicos respaldan la labor del lider laborista, comparado con el 69 por ciento que tenían una opinión positiva de él.

Dice el periódico "The Times", para que el Yovgot hizo la encuesta, que este sondeo pone de manifiesto la gran división del electorado entre los que quieren un "brexit" sin acuerdo y los que están a favor de revertir el resultado del referéndum celebrado en 2016, en el que ganó la salida de la UE.

El rotativo añade que el 70 % de consultados consideró que el "brexit" es el problema más importante que afronta el país.

La industria británica advierte contra un "brexit" sin acuerdo

La influyente Confederación de la Industria Británica (CBI, en inglés) ha advertido a los candidatos al liderazgo del Partido Conservador y del Ejecutivo del Reino Unido de que un "brexit" sin acuerdo sería "grave" para las empresas.

La CBI divulgó este viernes una carta abierta dirigida a los aspirantes a sustituir a la primera ministra, Theresa May, en la que recalca que muchas empresas no pueden permitirse financiar los preparativos para una retirada de la Unión Europea (UE) sin pacto.

Más de diez diputados conservadores se han presentado para reemplazar a May después de que ésta anunciase hace siete días que dimitirá como líder de la formación el próximo 7 de junio pero que se mantendrá en funciones hasta la elección de su sustituto.

Los aspirantes, entre ellos el exministro de Exteriores Boris Johnson y el actual jefe del Foreign Office Jeremy Hunt, han manifestado la intención de cumplir con el "brexit", cuya fecha está fijada para el próximo 31 de octubre, si bien hay incertidumbre sobre los términos de la desconexión dado que el Parlamento ha rechazado tres veces el acuerdo negociado con Bruselas.

En este contexto, la CBI, que apoyó la permanencia del Reino Unido en la UE en el referéndum de 2016, recalca en su misiva que grandes y pequeñas compañías consideran que la mejor manera de abandonar el bloque europeo es con un acuerdo.

"La alteración a corto plazo y el daño a largo plazo para la competencia británica será grave si nos marchamos sin un acuerdo. La gran mayoría de las firmas nunca pueden estar preparadas para (un escenario) sin pacto, particularmente los miembros (de medianas y pequeñas empresas) que no pueden permitirse unos planes de contingencia costosos y complejos", añadió.

La CBI dice que habla en nombre de 190.000 empresas que emplean a una tercera parte de la fuerza laboral del sector privado del país.

'Businesses are resilient but let’s be clear there is no such thing as managing No Deal Brexit, 85%. of smaller companies don’t have the money or time to put contingency plans in place.'@cbicarolyn on @BBCBreakfast pic.twitter.com/o2vcIPZS6d — CBI (@CBItweets) 31 de mayo de 2019

La confederación añade que las empresas consideran que un "brexit" con acuerdo es esencial para proteger la economía, los puestos de trabajo y los niveles de vida de la población.

Muchos candidatos conservadores, entre ellos Johnson, no descartan salir de la UE sin pacto porque consideran que hay que cumplir con el mandato de los que votaron a favor de la retirada en el plebiscito celebrado el 23 de junio de 2016.

El proceso para elegir al nuevo líder conservador y primer ministro empezará el próximo 10 de junio y se espera que termine a mediados o finales de este mes de julio.