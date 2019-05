La visita de Pompeo a Alemania expone las grietas en la relación bilateral

Berlín (EFE).- La visita a Berlín del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, ha reflejado este viernes las crecientes diferencias entre dos socios tradicionalmente cercanos, que acumulan ahora desencuentros en comercio exterior, Irán, Huawei, Venezuela, la OTAN y la lucha contra el cambio climático.

Pompeo, al reunirse con la canciller Angela Merkel y su ministro de Exteriores, Heiko Maas, no dudó en señalar las diferencias, e incluso lanzó alguna advertencia, mientras sus anfitriones trataban de relativizar las grietas en la "relación transatlántica", un concepto fetiche venerado durante décadas en Berlín.

"Estados Unidos es y sigue siendo el primer socio de Alemania fuera de la Unión Europea", subrayó Merkel en una breve comparecencia ante los medios junto a Pompeo en la que reivindicó la necesidad de coordinarse.

En la rueda de prensa que el estadounidense mantuvo con Maas, el alemán buscó asimismo la conciliación cuando argumentó que Berlín y Washington tienen "los mismos objetivos" en la cuestión iraní, pues ambos quieren impedir que Teherán obtenga armas nucleares, aunque por "distintas vías".

Después de que EEUU abandonase el acuerdo nuclear iraní alegando incumplimientos y aplicase nuevas sanciones contra Teherán, Europa decidió mantener con vida el pacto pese a las dificultades.

Sólo en "estrecha cooperación" se pueden solucionar los grandes problemas geopolíticos actuales, añadió el ministro de Exteriores.

Pompeo dejó entrever las distintas aproximaciones de ambos a la crisis venezolana, pese a la apuesta final común por la vuelta de la democracia. No obstante, se centró en las diferencias en torno a la relación con Irán -sobre el que Estados Unidos quiere elevar la presión- y con el gigante tecnológico chino Huawei

El secretario de Estado advirtió a sus socios europeos que si confían sus redes 5G de transmisión de datos a la empresa china, Washington podría restringir la información que comparte con ellos.

"Tendremos que cambiar nuestra conducta porque no podemos permitir que información de ciudadanos particulares de EEUU o datos de seguridad nacional atraviesen redes que no percibimos como fiables", aseguró Pompeo.

Se trata de que la información estadounidense no acabe "en manos del Partido Comunista Chino", resumió el secretario de Estado. La "tecnología del futuro necesita valores occidentales", agregó.

Alemania y los demás socios europeos no se han posicionado de forma determinante en este asunto clave para el desarrollo tecnológico futuro y que ha agudizado el conflicto comercial entre Washington y Pekín.

Los puntos de encuentro entre EEUU y Alemania se limitan a exigir a China el cumplimiento de las reglas de juego en materia comercial y a solicitar la cooperación de Moscú en los conflictos en Siria y Ucrania.

La fotografía del mínimo que registran actualmente las relaciones bilaterales entre EEUU y Alemania se completa con una escena que se vivió la víspera de la visita de Pompeo. Fue en la universidad estadounidense de Harvard, donde Merkel fue investida doctora "honoris causa" y donde dirigió un discurso a los recién licenciados, en un viaje relámpago en el que no paró en Washington

La canciller defendió de forma encendida la libertad, el multilateralismo y el libre comercio, criticó los "muros" que levanta la "ignorancia y la intolerancia", e instó a "no llamar verdades a las mentiras y mentiras a las verdades". Arrancó aplausos en el auditorio.

