Trump calienta el ambiente en las vísperas de su visita al R.Unido

Londres (EuroEFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya está calentando el ambiente antes del inicio de su visita de Estado al Reino Unido, invitado por la reina Isabel II, que llega en un momento de crisis tanto para el gobierno de la conservadora Therea May, que dimite el próximo 7 de junio, como para el propio partido "tory", en pleno proceso para elegir nuevo líder. Y mientras tanto, el "brexit" empantanado. A todo esto se ha referido el presidente norteamericano en entrevistas a periódicos británicos previa a su llegada este lunes.

En una entrevista a "The Sunday Times", el presidente Trump ha señalado que el Reino Unido debería estar preparado para salir de la Unión Europea (UE) sin acuerdo e incorporar al político antieuropeo Nigel Farage en las negociaciones del "brexit".

In an interview with The Sunday Times ahead of his state visit to the UK this week, the American president said the next prime minister should refuse to pay the £39bn Brexit divorce bill and “walk away” if Brussels does not bow to Britain’s demands https://t.co/tl5YpRtY2p