Dinamarca acude a las urnas con los socialdemócratas como favoritos

Copenhague (EuroEFE).- El primer ministro liberal, Lars Løkke Rasmussen, un superviviente que aspira a su tercer mandato, y Mette Frederiksen, una socialdemócrata pragmática en busca de convertirse en la jefa de gobierno más joven, se disputan el triunfo en las elecciones generales danesas del próximo miércoles. La inmigración y la inversión en bienestar han sido los temas dominantes en la campaña, por delante de los efectos del cambio climático o los impuestos. La oposición de centroizquierda, con Frederiksen a la cabeza, parte como clara favorita y se pronostica un desplome del xenófobo Partido Popular Danés (DF).

Aunque sondeos recientes sitúan los temas medioambientales a la cabeza de las preocupaciones de los daneses y los recientes comicios europeos dieron un espaldarazo a partidos con un enfoque más verde, así como a los proeuropeístas, su papel en campaña ha sido modesto.

La escasa ambición en los programas y la moderada presencia en el debate de temas medioambientales contrasta con la inmigración, cuestión que ha centrado las elecciones danesas en este siglo, con la excepción de 2011, las únicas que ha ganado el centroizquierda.

Tomorrow Denmark goes to the polls to elect a new Parliament.

