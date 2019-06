Trump insulta al alcalde de Londres en su visita al Reino Unido

Londres (EuroEFE).- Fiel a su estilo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró este lunes su visita oficial al Reino Unido envuelto en la polémica. El mandatario estadounidense arremetió contra el alcalde de Londres, Sadiq Khan, a quien llamó "perdedor" y al que comparó con el "tonto e incompetente" edil de Nueva York, Bill de Blasio.

El mandatario estadounidense llegó este lunes al Reino Unido en una visita oficial de tres días.

En un primer mensaje colgado en su cuenta de Twitter, Trump indicó que "se mire por donde se mire, Sadiq Khan ha hecho un trabajo terrible como alcalde de Londres, ha sido 'desagradable' con el presidente de Estados Unidos, de lejos el aliado más importante del Reino Unido". Agregó en ese mismo mensaje que el político laborista "es un perdedor que debería centrarse en la delincuencia de Londres, no en mí..."

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junio de 2019

"Khan me recuerda muchísimo a nuestro muy tonto e incompetente alcalde de Nueva York (Bill) de Blasio, que también ha hecho un trabajo terrible, solo que es la mitad de alto. En cualquier circunstancia, tengo ganas de ser un gran amigo del Reino Unido, y tengo muchas ganas de esta visita", apuntó en otro tuit.

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junio de 2019

En respuesta a esos insultos, un portavoz del alcalde británico afirmó que "esto es mucho más grave que unos insultos infantiles que deberían estar por debajo del presidente de Estados Unidos".

Esa misma fuente recordó que "Sadiq representa los valores progresistas de Londres y de nuestro país" y apuntó que Trump es "el ejemplo más indignante de una creciente amenaza de la extrema derecha por todo el planeta, que está poniendo en riesgo los valores básicos que han definido nuestras democracias liberales durante más de 70 años".

El pasado domingo, en un artículo divulgado por el dominical "The Observer", el alcalde de Londres había comparado el lenguaje utilizado por el mandatario estadounidense para movilizar a sus seguidores con el de "los fascistas del siglo XX".

Khan criticó los honores con que Trump está siendo recibido en el Reino Unido, donde le reciben la reina Isabel II y la primera ministra británica, la conservadora Theresa May.

Corbyn pide protestar contra Trump en solidaridad con el alcalde de Londres

El líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, pidió secundar la protesta de este martes en contra de la visita de Trump y en solidaridad con las personas a las que "ataca", incluido el alcalde de Londres, de origen pakistaní y musulmán.

"La protesta de mañana contra la visita de Estado de Donald Trump es una oportunidad para levantarse en solidaridad con aquellos a los que ataca en América, alrededor del mundo y en nuestro propio país, incluyendo, esta misma mañana, a Sadiq Khan", escribió el político izquierdista en Twitter.

Tomorrow's protest against Donald Trump's state visit is an opportunity to stand in solidarity with those he's attacked in America, around the world and in our own country - including, just this morning, @SadiqKhan. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 3 de junio de 2019

La plataforma Together Against Trump (Juntos contra Trump) ha convocado una manifestación mañana a las 10.00 GMT en la céntrica plaza de Trafalgar, en la que espera congregar a miles de personas para mostrar su rechazo a la visita de Trump.

El año pasado, esa misma plataforma reunió a alrededor de 100.000 personas en una movilización parecida en contra de la visita de trabajo que hizo el presidente estadounidense al Reino Unido en el mes de julio.

Trump aterrizó en la mañana de este lunes en el aeropuerto londinense de Stansted junto con su esposa, Melania, y más tarde fueron recibidos por la reina Isabel II en el palacio de Buckingham, donde también estuvieron el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles. La soberana ofrecerá esta noche una cena de Estado en honor del presidente y ambos pronunciarán sendos discursos.

Por Patricia Rodríguez y Paula Baena (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► Trump calienta el ambiente en las vísperas de su visita al R.Unido