En el aniversario de Tiananmen, la UE pide la liberación de los activistas

Bruselas, Pekín (EuroEFE).- Este martes se cumple el 30 aniversario de la matanza de Tiananmen. La Unión Europea (UE) ha pedido la liberación de los activistas detenidos y condenados por su participación hace treinta años en las protestas, aunque se desconoce todavía el número exacto de personas que fallecieron cuando el Ejército de Liberación Popular chino reprimió las manifestaciones.

"La Unión Europea espera la liberación inmediata de los defensores de derechos humanos y abogados detenidos y condenados en relación con estos acontecimientos o con sus actividades para proteger el Estado de Derecho y la democracia", declaró en un comunicado la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini.

La política italiana lamentó que se desconozca el número exacto de personas fallecidas y detenidas en la matanza de Tiananmen y admitió que esas cifras "puede que nunca se conozcan".

"El reconocimiento de estos sucesos y de los individuos fallecidos, detenidos o desaparecidos en relación con las protestas de la plaza Tiananmen es importante para las generaciones futuras y la memoria colectiva", comentó.

"Esperamos que se respeten las garantías legales y los derechos al debido proceso de los detenidos en relación con los eventos de 1989 o con las actividades actuales para conmemorarlos", añadió.

Treinta años después, Pekín sigue sin reconocer la masacre de Tiananmen

El Gobierno de China se enfrenta a este aniversario rehuyendo responsabilidades, negando la evidencia y criminalizando a las víctimas de la represión que puso fin a las manifestaciones estudiantiles.

"Aunque puede que (un periodo de 30 años) sea solo un abrir y cerrar de ojos en el gran río de la historia, puede ser una eternidad en la vida de una persona. Durante 30 años, el polvo se ha elevado y caído, la luna ha crecido y decrecido, pero nada hamitigado el trauma y el dolor en nuestro interior", reivindican las Madres de Tiananmen, un grupo de 155 familiares de víctimas de la masacre que se han atrevido a hablar públicamente.

"Se nos han secado las lágrimas, se nos han agotado las fuerzas y nuestros corazones están hechos añicos", aseguran en un comunicado emitido recientemente en el que conminan al Estado, por enésima vez, a que haga justicia.

Sin embargo, la única respuesta de Pekín ha sido más represión: cada vez que se acerca una fecha sensible, como este 4 de junio, el Gobierno chino se asegura de amordazarlas con vigilancia extra, como si la segunda potencia mundial estuviera aterrada de lo que pudieran tramar un grupo de sexagenarias.

Su voz no se puede escuchar en la censurada prensa estatal, y el chino medio no puede acceder a las noticias que la prensa extranjera escribe sobre ellas, ya que internet está sometido a un fuerte bloqueo en China.

Referencias a "Tiananmen" o al "4 de junio" son impensables en boca de un funcionario chino, por ejemplo.

"Sobre esa agitación política de finales de los 80 -señaló hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China Geng Shuang-, el Gobierno chino llegó a una conclusión hace tiempo: el enorme éxito económico que hemos logrado muestra que el camino de desarrollo que elegimos es el correcto".

Un día antes, el ministro chino de Defensa, Wei Fanghe, manifestó la misma posición durante su participación en un foro en Singapur.

Aunque las 'Madres' suman 155 familiares, la cifra de muertos fue superior, sin contar otro tipo de víctimas, como tullidos, huérfanos o exiliados. El número total sigue sin conocerse.

Distintas fuentes hablan de varios centenares y de hasta varios miles en una matanza que, a pesar de haberse popularizado como "la de Tiananmen", se produjo en numerosos distritos de la capital china.

"Nadie sabe el número exacto porque, treinta años después, las autoridades chinas siguen haciendo todo lo que pueden para impedir que la gente pregunte sobre ese día o incluso hable de ello", afirman desde la ONG defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional.

"La aceptación interesada de la comunidad internacional del 'acuerdo' del liderazgo chino tras el 4 de junio -reforma económica sin reforma política- y la incapacidad para hacer que el liderazgo chino rinda cuentas por el asesinato de su propio pueblo han contribuido tristemente al pisoteo de derechos humanos en China que acontece hoy día", lamenta la directora ejecutiva de la organización Human Rights in China, Sharon Hom.

Las Madres de Tiananmen son la prueba, y continúan apenadas por el hecho de que la justicia y la memoria hayan sido sepultadas por el dinero.

"Durante años, muchas calles y callejones de Pekín -recuerdan- estuvieron agujereados por las balas y teñidos de sangre. Treinta años después, cuando las pruebas criminales han sido tapadas por la fachada de la 'prosperidad', hecha de grandes edificios y pasos elevados, los hechos de la masacre están grabados en la historia".

Y concluyen: "Nadie lo puede borrar; ningún poder, por muy poderoso que sea, puede alterarlo; y no hay palabras o lenguas, por listas que sean, que puedan negarlo"

Nuevo encontronazo entre Washington y Pekín...esta vez por Tiananmen

El Gobierno chino presentó hoy una queja formal a Estados Unidos después de que este país emitiera un comunicado en el que pedía la excarcelación de los activistas presos por defender los derechos humanos, justo cuando se cumplen treinta años de la matanza de Tiananmen.

"Algunos en Estados Unidos están demasiado acostumbrados a criticar a terceros, y con el pretexto de la democracia y los derechos humanos interfieren en los asuntos internos de otros países, mientras se mantienen ciegos ante sus propios problemas", señaló en su rueda de prensa diaria el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores chino Geng Shuang.

En el citado comunicado, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, pidió a Pekín que reconozca públicamente el número "completo" de muertos y desaparecidos en la plaza de Tiananmen en 1989 para "brindar consuelo a las muchas víctimas de este oscuro capítulo de la historia".

We honor the heroes of the Chinese people who bravely stood up 30 years ago in #Tiananmen Square to demand their rights. Those events still stir our conscience, and the conscience of freedom-loving people around the world. https://t.co/Rn4FMmFxPL #Tiananmen30