Occidente trata de reanimar su alianza en un frío 75 aniversario del Día D

Colleville sur Mer (Francia) (EuroEFE).- En las mismas costas de Normandía que hace 75 años hollaron 130.000 hombres para derrotar a la Alemania nazi, los líderes de los países aliados en el desembarco trataron este jueves de reanimar una alianza que vive uno de sus momentos más bajos.

Homenaje a los veteranos

Playas como Omaha, Juno o Utah han pasado al imaginario colectivo como escenarios de la lucha por la libertad. Este jueves, acogieron en diferentes actos a los dirigentes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o Francia, con una ausencia notable, la de Rusia.

Nadie ha querido dejar muy claro por qué Vladímir Putin no fue invitado a la ceremonia internacional del miércoles en el Reino Unido ni tampoco el jueves en Francia.

Pero subyace la sensación de que Occidente intenta cerrar filas en un momento de crecientes grietas, especialmente a causa del "brexit" y de la polémica presidencia de Donald Trump. No en vano, la propia canciller alemana, Angela Merkel, sí participó el miércoles en la ceremonia británica de Portsmouth.

A falta de referentes actuales que puedan servir de pegamento en horas bajas, las conmemoraciones se centraron en los veteranos del desembarco.

En primer lugar, por una mera cuestión práctica: es posible que éste sea el último aniversario redondo para muchos, por lo que se ha querido poner el foco sobre ellos para no dejar pasar la oportunidad.

Y en segundo lugar, porque los veteranos simbolizan precisamente otra era, la de una entente mundial por la libertad y la democracia, en la que es agradecido mirarse y buscar ejemplo.

Los actos se iniciaron temprano, a las 08.30 (06.30 GMT) de un día cristalino y radiante que contrastaba con cierta pesadumbre en el ambiente.

A esa hora colocaron la primera piedra del memorial que recordará en Ver sur Mer a los caídos del Reino Unido el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra británica, Theresa May, en su última aparición internacional antes de dimitir el viernes.

May, que ejerció de anfitriona, se ciñó en su discurso al relato histórico y remarcó el valor de los combatientes, que al saltar a las playas de Normandía apenas sabían nada de la llamada Operación Overlord.

"Ningún soldado, ningún piloto, ningún marinero sabía si seguiría con vida cuando el sol se ocultara", dijo.

Con el "Brexit" a la vuelta de la esquina, al menos teóricamente, Macron aludió de manera tangencial a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, para insistir en que la alianza con los británicos continuará pese a todo.

"Los debates del presente no quitan nada a la fuerza de nuestro pasado compartido y de nuestro futuro común", señaló, antes de añadir que "la fuerza de nuestra relación supera las peripecias del momento. Podemos estar orgullosos de los resultados obtenidos".

