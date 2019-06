Boris Johnson amenaza con no pagar la factura del "brexit"

Londres (EuroEFE).- El exalcalde de Londres Boris Johnson, favorito en la carrera para suceder a Theresa May como primer ministro británico, amenazó este domingo con no pagar la factura de salida acordada con la Unión Europea (UE) si llega a ser primer ministro británico hasta que Bruselas conceda mejores condiciones al Reino Unido.

"Creo que nuestros amigos y socios deben entender que el dinero va a quedar retenido hasta el momento en que haya más claridad sobre el camino a seguir", indicó Johnson a "The Sunday Times", en la primera entrevista que concede desde que anunció su candidatura a liderar el Partido Conservador.

Boris Johnson today sets out his stall to be prime minister, pledging to deliver Brexit by “retaining” the £39bn demanded by Brussels until he gets a better deal and saying only he can save the country from Jeremy Corbyn and Nigel Farage https://t.co/TRa7kI5wgO