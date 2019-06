La UE espera que Kazajistán aborde las irregularidades electorales

Bruselas/Nur-Sultán (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) confió este lunes en que Kazajistán aborde las irregulares detectadas por observadores internacionales en las elecciones que dieron la victoria a Kasim-Yomart Tokáyev este domingo con el 70,76 % de los votos, y esperó seguir profundizando las relaciones entre las partes.

"A la luz de las deficiencias informadas por la misión de la ODIHR/OSCE, esperamos que Kazajistán aborde estas violaciones, así como el marco legal y político electoral controlado, en contra de los compromisos de la OSCE y las obligaciones internacionales del país", indicó en un comunicado una portavoz de la alta representante de UE para la Política Exterior, Federica Mogherini.

