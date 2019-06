Ampliación hacia Albania y Macedonia del Norte: el este quiere impulsarla, pero no hay unanimidad

Madrid/Bruselas (EuroEFE).- Los países del este de Europa y en general todos los que accedieron a la UE en 2004 quieren impulsar la adhesión de Albania y Macedonia del Norte. Son partidarios de que se abra la negociación sin dilación, en junio de 2019. El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, incluso ha abogado por iniciar las negociaciones con Albania pese a la crisis institucional que atraviesa el país. En cambio, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha enfriado las perspectivas: cree que no hay unanimidad para negociar el acceso de Macedonia del Norte.

Los ministros de Exteriores de la Gran Ampliación (2004), junto a los de Croacia y Bulgaria - Rumanía, que ostenta la presidencia actual del Consejo no lo ha hecho- han firmado un documento que pide la apertura de negociaciones porque es la manera de fijar en la fotografía europea a esos países y a toda la región de los Balcanes occidentales. "La ampliación de la UE tiene un poder transformador positivo en los Balcanes Occidentales y es una inversión de paz y estabilidad en Europa". Y la UE, a juicio de estos ministros, "necesita cumplir sin ambiguedad su compromiso con a integración de los Balcanes. No hay un plan B".

Los ministros de Exteriores de la UE se reúnen el 17 de junio en Luxemburgo. En el Consejo de Asuntos Generales de junio de 2018 los Estados miembros de la UE establecieron "una vía hacia la apertura de negociaciones de adhesión con ambos países en junio de 2019". Las conclusiones fueron refrendadas por el Consejo Europeo de junio de 2018.

El comunicado dice que la credibilidad de la política de la ampliación de la UE está en juego y que la política de la ampliación es "la herramienta más exitosa para promover los estándares y valores de la UE, potenciar la prosperidad, la democracia y la estabilidad en la región",

Los países de la Gran Ampliación reconocen los esfuerzos y los progresos hechos y las reformas realizadas por la República de Albania y la República del Norte de Macedonia. Como valor añadido para este segundo país, además "reconociendo la importancia histórica de los acuerdos con Grecia y Bulgaria".

"El inicio de las negociaciones permitirá a estos dos países enfocar mejor en las reformas que necesiten hacer, mientran que la UE obrtendrá una herramienta muy valiosa para evaluar los progresos" -dice el comunicado-. "Y será un importante efecto motivador para toda la región", reconoce.

