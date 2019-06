Siete hombres candidatos al liderazgo conservador británico, con Johnson a la cabeza

Londres (EuroEFE).- Boris Johnson claramente en cabeza. En este "derby" para elegir al nuevo líder del Partido Conservador y primer ministro británico, siete de los diez candidatos a sustituir a Theresa May se mantienen en la carrera tras la primera votación celebrada este jueves, con el exministro de Exteriores Boris Johnson con varios cuerpos de ventaja.

Los tres eliminados son la exministra de Trabajo y Pensiones Esther McVey, la antigua líder del grupo conservador en la Cámara de los Comunes Andrea Leadsom y el diputado Mark Harper. Todos los candidatos que siguen en liza son hombres.

El exministro de Exteriores y antiguo alcalde de Londres aventaja abrumadoramente a los otros contrincantes, al haber obtenido un total de 114 apoyos de los 313 diputados que votaron este jueves en una sala del Parlamento británico.

Thank you to my friends and colleagues in the Conservative & Unionist Party for your support. I am delighted to win the first ballot, but we have a long way to go.https://t.co/tGRXu94CmT | @BackBoris pic.twitter.com/zVBNls2rew