La renovación de cargos en la UE y la inmigración en la cumbre del sur de Europa

Madrid (EuroEFE).- El sur de Europa se reúne en Malta. La renovación de los cargos de la UE y la inmigración serán los temas fundamentales de la reunión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá este viernes en Malta a la V cumbre de países del sur de Europa, una cita en la que los líderes de los siete socios de este grupo pretenden aunar fuerzas para que su voz se oiga más fuerte en el nuevo ciclo de la UE y la renovación de sus cargos.

This Friday #Malta PM @JosephMuscat_JM will host #EU Leaders from #Cyprus #France #Greece #Italy #Portugal #Spain for the 6th #EUMed7Malta Summit.



Let's look back at some moments from previous Summits in #Athens #Lisbon #Madrid #Rome and #Nicosia pic.twitter.com/49aXH89fXR