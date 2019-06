Puigdemont recurrirá a la justicia de la UE para intentar ejercer de eurodiputado

Bruselas (EuroEFE).- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont confirmó este martes que recurrirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo, tras no haber recogido ayer en Madrid el acta de eurodiputado.



En una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas y ante la pregunta de si recurrirá ante la Justicia española o iría directamente al Tribunal de Luxemburgo, Puigdemont esquivó la cuestión y aseguró que eso dependía de sus abogados que "saben cuál es el camino correcto para llegar al TJUE".



Al ser preguntado sobre la posibilidad de que asista a la primera sesión plenaria del nuevo Europarlamento el día 2 de julio en Estrasburgo (Francia), Puigdemont volvió a dar una respuesta vaga y aseguró que sería "inconcebible que aunque hayan recibido dos millones de votos no se sienten en la sesión constitutiva del Parlamento Europeo", pero no confirmó si se desplazará a Francia.



Si esa situación ocurriese, Puigdemont indicó en referencia a las autoridades españolas que "tendrían que dar explicaciones" los responsables de no permitir a los tres eurodiputados electos ocupar sus cargos, en referencia a Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat; Toni Comín, exconsejero; y él mismo.



Puigdemont estuvo acompañado de Toni Comín, así como de otros europarlamentarios, tanto electos como salientes, como Ramon Tremosa (PDeCAT), Pernando Barrena (Bildu) o Ana Miranda (BNG), entre otros.

Una carta al PE en defensa de Puigdemont

Además, el expresidente huido a Bélgica afirmó que han pedido "formar parte del grupo parlamentario de los Verdes a través de la Alianza Libre Europea (ALE)".

Por su parte, Tremosa advirtió de que la decisión del tribunal español puede sentar un "peligroso precedente" que puede ser utilizado por otros países europeos para evitar que eurodiputados que estén en contra de su Gobierno nacional sean nombrados parlamentarios.



En defensa de Junqueras, Comín y Puigdemont, un total de 79 eurodiputados de un total de 751, han remitido una carta a las máximas autoridades del Parlamento Europeo en la que piden que se inste a las autoridades españolas a "respetar los resultados de las elecciones europeas y el derecho de los diputados a la inmunidad y a ejercer como tales".



Entre los firmantes de la carta se cuentan parlamentarios que formarán parte de la nueva Eurocámara, como Izaskun Bilbao (PNV), Ernest Urtasum, María Eugenia Rodríguez Palop y Manu Pineda (Unidas Podemos Cambiar Europa) o Pernando Barrena (Bildu), así como diputados que dejarán de serlo el próximo 2 de julio, cuando se constituya la nueva Eurocámara, como Josep-Maria Terricabras (ERC) o Ramon Tremosa (PDeCAT).



Suscriben también la misiva los belgas nacionalistas flamencos Geert Bourgeois y Mark Demesmaeke; el británico y nacionalista escocés Christian Allard; los ecologistas franceses José Bové y Karima Delli; la izquierdista alemana Özlem Demirel, el irlandés del Sinn Féin Matt Carthy o el italiano Enrico Gasbarra del Partido Demócrata, entre otros.

